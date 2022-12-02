Є негативні нюанси, але люди починають розуміти: як до України ставляться у Німеччині та Австрії

Європейські країни та їхнє населення здебільшого стоять на боці України. Втім, люди відчувають певну втому від війни й подекуди ширяться думки щодо проведення перемовин з Росією.

Про це 24 каналу розповіла письменниця та журналістка Олеся Яремчук. За її словами, громадяни Австрії налякані майбутньою зимою в Україні та відповідно наслідками для їхньої країни.

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Бояться нової хвилі біженців, але підтримка лишається

Так, люди, які займаються допомогою українцям в Австрії з великим острахом думають про зиму. Вони очікують, що через відключення світла внаслідок атак Росії на українську енергосистему, може бути нова хвиля біженців до Європи.

Серед австрійців відчувається напруга щодо цього питання, оскільки вони вважають, що їхня енергосистема не потягне такого навантаження. У разі якщо, наприклад, у Києві з населенням близько 3 мільйонів осіб, виникнуть серйозні проблеми з електропостачанням й українцям треба буде кудись подітися.

З іншого боку, підтримка залишається. Крім того, в Німеччині 30 листопада Бундестаг проголосував за визнання Голодомору геноцидом проти українського народу.

Їм (Німеччині та Австрії – 24 канал) нарешті більше відриваються очі на реальну картину та справжнє обличчя Росії. Шкода, що для цього було потрібно стільки часу,

– підкреслила письменниця.

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