Есть негативные нюансы, но люди начинают понимать, как к Украине относятся в Германии и Австрии
Европейские страны и их население в большинстве своем стоят на стороне Украины. Впрочем, люди испытывают определенную усталость от войны и местами распространяются мысли о проведении переговоров с Россией.
Об этом 24 каналу рассказала писательница и журналистка Олеся Яремчук. По ее словам, граждане Австрии напуганы предстоящей зимой в Украине и соответственно последствиями для их страны.
Кстати Есть поддержка, но много мифов: как сейчас итальянцы относятся к войне России против Украины
Боятся новой волны беженцев, но поддержка остается
Так, люди, которые занимаются помощью украинцам в Австрии с большой опаской думают о зиме. Они ожидают, что из-за отключений света в результате атак России на украинскую энергосистему может быть новая волна беженцев в Европу.
Среди австрийцев ощущается напряжение касательно этого вопроса, поскольку они считают, что их энергосистема не потянет такой нагрузки. В случае если, например, в Киеве с населением около 3 миллионов человек, возникнут серьезные проблемы с электроснабжением и украинцам нужно будет куда-нибудь деться.
С другой стороны, поддержка остается. Кроме того, в Германии 30 ноября Бундестаг проголосовал за признание Голодомора геноцидом против украинского народа.
Им (Германии и Австрии – 24 канал) наконец-то больше отрываются глаза на реальную картину и настоящее лицо России. Жаль, что для этого потребовалось столько времени,
– подчеркнула писательница.
Яремчук рассказала, как немцы и австрийцы относятся к Украине: смотрите видео
Помощь от Германии и Австрии: что известно
- Владимир Зеленский 29 ноября пообщался с Олафом Шольцом. В результате разговора немецкий канцлер пообещал Украине помощь на фоне войны. Речь идет об около 56 миллионах евро на ремонт энергетической инфраструктуры Украины, более 350 генераторов и еще больше танков Gepard.
- Более того, Германия анонсировала еще и военную помощь для Вооруженных Сил Украины. В частности, немецкая компания Krauss-Maffei Wegmann подписала контракт с эстонским разработчиком Milrem Robotics. Согласно ему, в Украину поставят 14 беспилотных машин THeMIS.
- В то же время Австрия не слишком торопится оказывать Украине помощь в войне против России. Украинский ученый Роман Шеремета рассказал, что власть страны считает, что их поддержка состоит в том, что они не блокируют европейскую помощь для Украины.
- Однако в ноябре в Австрии заявили, что окажут нашей стране финансовую помощь. Австрийский министр финансов пообещал выделить 10 миллионов евро на поддержку Украины.