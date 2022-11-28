Об этом 24 каналу рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. Он отметил, что Украина выдержала уже 7 волн повреждений энергосистемы и отключения света.
Обратите внимание Хоть какая-то стабильность: в Киеве пытаются подавать свет на 2 – 3 часа дважды в сутки
В критических случаях света не будет по 2 – 3 суток
Он считает, что дефицит мощностей в Украине будет сохраняться до конца зимы. Речь идет о 20 – 25 процентах дефицита при отсутствии обстрелов. Однако Россия вряд ли прекратит атаки в ближайшее время, и после массированных обстрелов энергетических объектов дефицит мощностей может возрастать до 50 процентов и более.
Это может привести к прерыванию нормального энергообеспечения на время от 12 часов до 2 – 3 суток при критическом сценарии. Учитывая определенную закономерность в действиях россиян, такое может происходить ориентировочно дважды в месяц.
Пожалуй, ни одна другая страна Европы не могла бы выдержать и двух волн. Украина выдержала это, и выдержит еще,
– убежден Омельченко.
В таких условиях украинцы действительно могут жить всю зиму, однако Омельченко убежден – даже при таком сценарии можно жить, работать и побеждать.
Приближается новый массированный удар
- Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 27 ноября сообщил, что Россия готовится нанести новые ракетные удары по Украине, ведь все дни после очередной атаки по энергосистеме 23 ноября наше государство работало над ее восстановлением.
- По данным ОК "Юг", в Черном море появился российский ракетоноситель, которого не было там еще несколько дней назад. Он несет на своем борту 8 ракет типа "Калибр". При этом в пунктах базирования есть другие ракетоносители, которые могут быть включены в течение нескольких часов. Это свидетельствует о том, что оккупанты действительно готовятся к следующей атаке.
- Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что опасность есть не только из Черного моря. Россия угрожает Украине и с дальних границ самолетами стратегической авиации Ту-95, которые на днях проводили тренировочные полеты.
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