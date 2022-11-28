Про це 24 каналу розказав директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко. Він зауважив, що Україна витримала вже 7 хвиль пошкоджень енергосистеми та відключень світла.
Зверніть увагу Хоч якась стабільність: у Києві намагаються подавати світло на 2 – 3 години двічі на добу
У критичних випадках світла не буде по 2 – 3 доби
Він вважає, що дефіцит потужностей в Україні зберігатиметься до кінця зими. Мова йде про 20 – 25 відсотків дефіциту за відсутності обстрілів. Однак Росія навряд чи припинить атаки найближчим часом, тож після масованих обстрілів енергетичних об'єктів, дефіцит потужностей може зростати до 50 відсотків і більше.
Це може привести до переривання нормального енергозабезпечення на час від 12 годин до 2 – 3 діб при критичному сценарії. Зважаючи на певну закономірність у діях росіян, таке може траплятися орієнтовно двічі на місяць.
Мабуть, жодна інша країна Європи не змогла б витримати і двох хвиль. Україна витримала це, і витримає ще,
– переконаний Омельченко.
У таких умовах українці справді можуть жити протягом усієї зими, однак Омельченко переконаний – навіть за такого сценарію можна жити, працювати і перемагати.
Наближається новий масований удар
- Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 27 листопада повідомив, що Росія готується завдати нових ракетних ударів по Україні, адже усі дні після чергової атаки по енергосистемі 23 листопада наша держава працювала над її відновленням.
- За даними ОК "Південь", в Чорному морі з'явився російський ракетоносій, якого не було там ще кілька днів тому. Він несе на своєму борту 8 ракет типу "Калібр". При цьому у пунктах базування є інші ракетоносії, які можуть бути долучені протягом кількох годин. Це свідчить про те, що окупанти справді готуються до наступної атаки.
- Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат відзначає, що небезпека є не лише з Чорного моря. Росія погрожує Україні й з далеких кордонів літаками стратегічної авіації Ту-95, які днями проводили тренувальні польоти.
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