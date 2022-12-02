Об этом 24 каналу рассказала писательница и журналистка Олеся Яремчук. По ее словам, граждане Австрии напуганы предстоящей зимой в Украине и соответственно последствиями для их страны.

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Боятся новой волны беженцев, но поддержка остается

Так, люди, которые занимаются помощью украинцам в Австрии с большой опаской думают о зиме. Они ожидают, что из-за отключений света в результате атак России на украинскую энергосистему может быть новая волна беженцев в Европу.

Среди австрийцев ощущается напряжение касательно этого вопроса, поскольку они считают, что их энергосистема не потянет такой нагрузки. В случае если, например, в Киеве с населением около 3 миллионов человек, возникнут серьезные проблемы с электроснабжением и украинцам нужно будет куда-нибудь деться.

С другой стороны, поддержка остается. Кроме того, в Германии 30 ноября Бундестаг проголосовал за признание Голодомора геноцидом против украинского народа.

Им (Германии и Австрии – 24 канал) наконец-то больше отрываются глаза на реальную картину и настоящее лицо России. Жаль, что для этого потребовалось столько времени,

– подчеркнула писательница.

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