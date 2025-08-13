Держава Ізраїль провела операцію проти Ірану, чим послабила Тегеран. Але конкретні кроки з допомоги Україні ще розробляють.

Про це йдеться в матеріалі 24 Каналу "Чи визнає Ізраїль Голодомор та як євреї воюють в ЗСУ: інтерв'ю з послом Міхаелем Бродським".

Як Ізраїль допомагає Україні?

За словами посла Ізраїлю в Україні Міхаеля Бродського, зараз визначають, де, коли та в якому форматі триватиме діалог між двома державами щодо протидії Ірану.

Очевидно, що в Ізраїлю та України є спільний інтерес, і один із них – стримування Ірану. Після останньої операції Ізраїлю проти іранських ядерної та військової програм Іран суттєво ослаб, і це однозначно грає на руку Україні. Це хоч і не пряма, але опосередкована підтримка, та я думаю, тут її вже відчувають,

– сказав дипломат.

Про запуск стратегічного діалогу щодо іранської загрози оголосили під час візиту міністра закордонних справ Гідеона Саара до Києва 23 липня. Але поки складно сказати, як саме він відбуватиметься та в якому форматі. Учасники також не відомі.

Операція Ізраїлю проти Ірану, на переконання посла, суттєво обмежить можливості Ірану підтримувати російські воєнні дії проти України.

"Це також зменшить його здатність впливати на Близький Схід і підтримувати терор проти Ізраїлю та Заходу загалом. Іран десятиліттями займається підтримкою терору, терористичних угруповань і на Близькому Сході, і за його межами", – додав Бродський.