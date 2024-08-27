Україна має план перемоги у війні: яку роль у ньому відіграє Курська операція

Володимир Зеленський повідомив, що операція ЗСУ у Курській області є частиною плану перемоги у війні. Наступ ЗСУ і справді вже має видимі наслідки.

Глава держави не уточнив, яку саме роль відіграє у плані перемоги події на Курщині. Доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький в етері 24 Каналу припустив, як Курська операція може допомогти на мирних перемовинах.

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Один з етапів перемоги України

У вересні президент України Володимир Зеленський планує представити план перемоги України президенту США Джо Байдену. За словами глави держави, операція у Курській області також входить у цей план.

Курська операція є дуже важливою та дієвою. Ми бачимо, як зараз поводяться російські загарбники, як їхня кампанія щодо дискредитації України просто заходить у глухий кут. Ця операція має дуже велике глобальне політичне значення для України. Цим ми справді можемо виторгувати для себе кращі умови,

– наголосив Андрій Городницький.

До повномасштабного вторгнення Росія називала себе "велікой страной", яка без проблем може захоплювати чужу територію, якщо цього захоче. Але ось – у 2024 році – вона вже втрачає власну.

"Але це лише один з етапів. Насправді ми не знаємо, що буде далі, але сподіваємось, що це лише початок і ми зможемо отримати більше козирів. Поки це лише Курськ. Чи мало цього? Так, малувато. Територія, яку захопив ворог, набагато більша. Тож чи буде достатньо цього, щоб "виторгувати" собі всю територію України? Адже Зеленський сказав, що війна завершиться лише тоді, коли ми повернемо всі українські території", – зауважив політичний експерт.

Зверніть увагу, що президент України заявив про те, що діалог з Путіним щодо завершення війни зараз буде просто беззмістовним. Адже російський диктатор не хоче закінчувати війну дипломатичним шляхом.

Україна має говорити з позиції сили

Заява про повернення до кордонів 1991 року, на думку Городницького, означає, що як українська влада, так і західні партнери на щось розраховують.

Якщо вони розраховують на те, що ми за короткий час повернемось на кордони 1991 року, це означає, що в них є план за цей період здійснити щось дуже кардинальне і сміливе. Щось, що дозволить вплинути на владу Росії,

– підкреслив політексперт.

Зрештою, є низка факторів, які можуть допомогти Україні досягнути кращих результатів як на полі бою, так і в глибокому російському тилу. Мовиться і про виробництво власних ракет (наприклад, балістичних), а також отримання дозволу на удари вглиб Росії від партнерів, про що зараз активно дискутують.

"Ми можемо отримати величезні преференції перед виборами (у США – 24 Канал). Якщо ми уразимо більше об'єктів, які мають вплив на російську економіку, то, сідаючи за стіл перемовин, ми говоритимемо на паритетних умовах", – зазначив Городницький.

Якщо ще кілька місяців тому Владімір Путін заявляв, що готовий сісти за стіл переговорів, але при цьому висунув цілу низку божевільних вимог, то ситуація може кардинально змінитися. Здобуваючи нові перемоги на фронті та впливаючи на здатність Росії фінансувати війну, вже Україна може диктувати свої умови.