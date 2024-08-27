У Украины есть план победы: какую роль в нем играет Курская операция

Владимир Зеленский сообщил, что операция ВСУ в Курской области является частью плана победы в войне. Наступление ВСУ действительно уже имеет видимые последствия.

Глава государства не уточнил, какую именно роль играет в плане победы события на Курщине. Доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий в эфире 24 Канала предположил, как Курская операция может помочь на мирных переговорах.

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Один из этапов победы Украины

В сентябре президент Украины Владимир Зеленский планирует представить план победы Украины президенту США Джо Байдену. По словам главы государства, операция в Курской области также входит в этот план.

Курская операция является очень важной и действенной. Мы видим, как сейчас ведут себя российские захватчики, как их кампания по дискредитации Украины просто заходит в тупик. Эта операция имеет очень большое глобальное политическое значение для Украины. Этим мы действительно можем выторговать для себя лучшие условия,

– отметил Андрей Городницкий.

До полномасштабного вторжения Россия называла себя "великой страной", которая без проблем может захватывать чужую территорию, если этого захочет. Но вот – в 2024 году – она уже теряет собственную.

"Но это лишь один из этапов. На самом деле мы не знаем, что будет дальше, но надеемся, что это только начало и мы сможем получить больше козырей. Пока это только Курск. Мало ли этого? Да, маловато. Территория, которую захватил враг, гораздо больше. Поэтому будет ли достаточно этого, чтобы "выторговать" себе всю территорию Украины? Ведь Зеленский сказал, что война завершится только тогда, когда мы вернем все украинские территории", – отметил политический эксперт.

Обратите внимание, что президент Украины заявил о том, что диалог с Путиным по завершению войны сейчас будет просто бессмысленным. Ведь российский диктатор не хочет заканчивать войну дипломатическим путем.

Украина должна говорить с позиции силы

Заявление о возвращении к границам 1991 года, по мнению Городницкого, означает, что как украинская власть, так и западные партнеры на что-то рассчитывают.

Если они рассчитывают на то, что мы за короткое время вернемся на границы 1991 года, это означает, что у них есть план за этот период осуществить что-то очень кардинальное и смелое. Что-то, что позволит повлиять на власть России,

– подчеркнул политэксперт.

В конце концов, есть ряд факторов, которые могут помочь Украине достичь лучших результатов как на поле боя, так и в глубоком российском тылу. Говорится и о производстве собственных ракет (например, баллистических), а также получение разрешения на удары вглубь России от партнеров, о чем сейчас активно дискутируют.

"Мы можем получить огромные преференции перед выборами (в США – 24 Канал). Если мы поразим больше объектов, которые имеют влияние на российскую экономику, то, садясь за стол переговоров, мы будем говорить на паритетных условиях", – отметил Городницкий.

Если еще несколько месяцев назад Владимир Путин заявлял, что готов сесть за стол переговоров, но при этом выдвинул целый ряд сумасшедших требований, то ситуация может кардинально измениться. Получая новые победы на фронте и влияя на способность России финансировать войну, уже Украина может диктовать свои условия.