Як залишатися онлайн 3 доби під час блекауту: міністр розповів про технологію

Глава Мінцифри розповів, як зберегти інтернет під час ймовірних блекаутів. Він пояснив, що можна приєднатися до мережі за технологією xPON.

Очільник Міністерства цифрової трансформації України порадив подбати про енергостійкий інтернет вже зараз. Окрім того, можна дізнатись адреси Пунктів незламності в Дії, які мають інтернет.

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Як зберегти інтернет під час відключень світла

Українські інтернет-провайдери продовжують переходити на енергоощадні мережі та готуватися до можливих відключень. До мережі за технологією xPON, яка забезпечує інтернет без світла до 72 годин, під'єдналися 158 тисяч нових абонентів,

– розповів Михайло Федоров.

За його словами, щоб під'єднатись до мережі за технологією xPON треба:

уточнити у власного провайдера, чи готовий він забезпечити інтернет без світла й на скільки годин;

якщо відповідь вас не влаштує, то знайдіть найближчого й подайте заявку на підключення;

забезпечте Wi-Fi-роутер безперебійним живленням.

Що треба купити на випадок блекауту / Інфографіка 24 Каналу

Як залишатися на зв'язку навіть під час відключень світла

У Держспецзв'язку пояснили, що варто перевірити, чи інтернет-провайдер забезпечив своє обладнання безперебійним живленням на випадок відключень.

Наприклад, енергоощадні xPON-мережі найбільш стійкі. Якщо ж ваш провайдер використовує Ethernet-технології, то переконайтеся, що під час відключень він зможе заживити маршрутизатор у вашому будинку. Власники житла у багатоквартирному будинку можуть спільно купити джерело безперебійного живлення і встановити його, узгодивши це із провайдером. Потрібно також придбати павербанк для Wi-Fi-роутера у квартирі,

– розповіли в компанії.

Окрім того, людей закликали оплатити послуги інтернет-провайдера на декілька місяців наперед, щоб він мав додаткові гроші посилити свою стійкість на випадок тимчасових відключень електроенергії. Також людям порадили: