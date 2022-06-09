Як намагалися деблокувати "Азовсталь": нові деталі операції

Україна таки намагалась здійснити деблокаду Маріуполя на перших етапах війни. Однак наші бійці були змушені відступити через шалений спротив окупантів.

Коли захисники Маріуполя кілька тижнів тримали оборону, група наших бійців висунулась у бік міста. Однак зіткнулась із великою навалою росіян. Про це пишуть ЗМІ, посилаючись на свої джерела.

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Деблокада спочатку була можливою

За словами співрозмовників "УП", деблокада Маріуполя була можливою на перших етапах. Однак з кожним днем ставала все менш реальною. І президент Володимир Зеленський і верхівка командування армії теж зберігали оптимізм щодо цього.

Тому насправді, як пише ЗМІ, одна спроба деблокади Маріуполя була. Це сталось після кількох тижнів кривавого оточення міста. Під загальним командуванням ГУРу з району Гуляйполя в бік Маріуполя вирушила група, яка мала прорватись до Маріуполя.

Серед бійців начебто була частина ГУРівців, військових із ЗСУ, бійців "Азову", включно з лідером "Нацкорпусу" Андрієм Білецьким.

Не вистачило техніки

Співрозмовники кажуть, що бійцям мали дати понад 80 одиниць танків та бронемашин. Однак зібрали лише кілька танків, БМП і БТРів – до 20 штук.

Попри це, група рушила в бік Маріуполя. Вона пройшла близько 10 – 15 кілометрів, а потім зіштовхнулась із сильним опором окупантів і мусила відступити.

Завадили дії частини морпіхів

Для успішності деблокади начебто мав відбуватись одночасний зустрічний прорив маріупольського гарнізону. Однак це стало неможливо після дій 36-ї бригади морської піхоти.

Один батальйон 36-ї бригади 4 квітня раптово здався в полон, а потім несподівано командир 36-ї бригади Володимир Баранюк, нікого не попередивши, вирішив йти на прорив у невідомому напрямку і тим самим втратив багато людей. Ще одне джерело видання зазначило, мовляв, морпіхи здались з танками, із РСЗВ і боєприпасами. Це дуже послабило сили оборони.

На тлі цих подій деблокада стала нереальною.

Евакуація з "Азовсталі": що відомо

Українські бійці майже 3 місяці мужньо боронили Маріуполь. Російські загарбники взяли місто в оточення з перших днів березня. Сили окупантів переважали в рази.

Однак 16 травня українське військове керівництво дало наказ представникам гарнізону Маріуполя зберегти власне життя та вийти з "Азовсталі", яку називали фортецею Маріуполя.

Захисників вивезли на тимчасово окуповані території Донецької області. За даними британської розвідки, з "Азовсталі" вийшло близько 1 700 українських воїнів.

Згодом всіх наших бійців мають обміняти.

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