Как пытались деблокировать "Азовсталь": новые детали операции

Украина пыталась осуществить деблокаду Мариуполя на первых этапах войны. Однако наши бойцы были вынуждены отступить из-за яростного сопротивления оккупантов.

Когда защитники Мариуполя несколько недель удерживали оборону, группа наших бойцов выдвинулась в сторону города. Однако столкнулась с сильным сопротивлением россиян. Об этом пишут СМИ, ссылаясь на свои источники.

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Деблокада изначально была возможна

По словам собеседников "УП", деблокада Мариуполя была возможна на первых этапах. Однако с каждым днем становилось все менее реальным. И президент Владимир Зеленский и верхушка командования армии тоже сохраняли оптимизм по этому поводу.

Поэтому, как пишет СМИ, одна попытка деблокады Мариуполя была. Это произошло после нескольких недель кровавого оцепления города. Под общим командованием ГУРа из района Гуляйполя в сторону Мариуполя отправилась группа, которая должна была прорваться в Мариуполь.

Среди бойцов вроде бы была часть ГУРовцев, военных из ВСУ, бойцов "Азова", включая лидера "Нацкорпуса" Андрея Белецкого.

Не хватило техники

Собеседники говорят, что бойцам предстояло дать более 80 единиц танков и бронемашин. Однако собрали всего несколько танков, БМП и БТРов – до 20 штук.

Несмотря на это, группа двинулась в сторону Мариуполя. Она прошла около 10 – 15 километров, а затем столкнулась с сильным сопротивлением кафиров, и должна была отступить.

Помешали действия части морпехов

Для успешности деблокады вроде бы должен был происходить одновременный встречный прорыв мариупольского гарнизона. Однако это стало невозможно после действий 36-й бригады морской пехоты.

Один батальон 36-й бригады 4 апреля внезапно сдался в плен, а затем неожиданно командир 36-й бригады Владимир Баранюк, никого не предупредив, решил идти на прорыв в неизвестном направлении и тем самым потерял многих людей. Еще один источник издания отметил, мол, морпехи сдались с танками, с РСЗО и боеприпасами. Это очень ослабило силы обороны.

На фоне этих событий деблокада стала нереальной.

Эвакуация из "Азовстали": что известно

Украинские бойцы почти три месяца мужественно защищали Мариуполь. Российские захватчики взяли город в окружение с первых дней марта. Силы кафиров преобладали в разы.

Однако 16 мая украинское военное руководство дало приказ представителям гарнизона Мариуполя сохранить свою жизнь и выйти из "Азовстали", которую называли крепостью Мариуполя.

Защитников увезли на временно оккупированные территории Донецкой области. По данным британской разведки, из "Азовстали" вышло около 1700 украинских воинов.

Со временем всех наших бойцов должны обменять.

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