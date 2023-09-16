Як пережити блекаут у квартирі: дієві поради на випадок відключення світла

В Україні триває підготовка до опалювального сезону й можливих відключень світла. Важливо розуміти, що окупанти можуть знову вдаватися до терористичних атак по енергетичній інфраструктурі. Тому кожному варто знати, як пережити блекаут.

Навіть якщо світла не буде протягом тривалого часу, можна підготуватися до такого розвитку подій, аби максимально забезпечити власне виживання у квартирі. Дієві поради про те, що потрібно мати і як правильно використовувати під час блекауту, зібрав 24 Канал.

До речі Є шанс обійтися без відключень: за яких умов Україна уникне блекауту

Що робити, якщо відключили електроенергію

Вимкніть з розеток електроприлади, аби уникнути їх пошкодження через перепади напруги. Не використовуйте газові плити для обігріву: небезпека отруїтись чадним газом.

Якщо у будинку є ліфт, переконайтеся, що у ньому ніхто не застряг. Також стежте за офіційними повідомленнями влади або ДСНС. Якщо мобільна мережа не працює, знайдіть радіо на батарейках.

Важливо! У жодному разі не використовуйте у квартирі генератор. Його можна ставити виключно на відкритому повітрі.

Під час роботи генератор виділяє оксид вуглецю, який утворюється, якщо горіння відбувається в умовах браку кисню. Чадний газ не має кольору, запаху або смаку, тож його неможливо ідентифікувати без спеціальних приладів.

Якщо встановити пристрій у замкнутому просторі, наприклад, на балконі чи у під'їзді, чадний газ почне накопичуватися. Це може не просто завдати шкоди здоров'ю, а призвести до летальних наслідків. Окрім того, генератор може спалахнути або вибухнути.

Що робити, якщо нема світла, газу та води: дивіться відео

Що купити і як підготувати техніку

За можливості, придбайте все, що може стати в нагоді, за відсутності світла. Зокрема:

свічки;

сірники;

ліхтарики;

батарейки:

адаптер для зарядки телефона в авто;

павербанки.

Як підготуватися до відключення світла / Інфографіка 24 каналу

Тримайте цей екстрений комплект в доступному місці, щоб, якщо світло зникне раптово, не шукати його у темряві. Подбайте про те, щоб ваші смартфони та запасні акумулятори завжди були заряджені. Це ж стосується і ноутбуків, планшетів та іншої техніки, яка працює від батарейок чи акумуляторів. До речі, якщо відключення будуть тривалими, у нагоді стане кнопковий телефон.

Окрім того, купіть радіоприймач, за допомогою якою зможете дізнатися усю важливу інформацію. Також відкладіть готівку.

Поради, якщо зникне мобільний зв'язок

За рекомендаціями від Держспецзв'язку, у разі обстрілів об'єктів зв'язку потрібно обмежити споживання мобільного Інтернету до мінімуму:

використовуйте фіксовані мережі зв'язку завжди, якщо є така можливість;

за можливості відмовтесь від відео на користь текстових форматів;

віддавайте перевагу текстовим повідомленням перед дзвінками та відеодзвінками;

скоротіть всі розмови до мінімуму, адже, можливо, у цей самий час хтось намагається використати мережу, щоб викликати рятувальників або швидку;

встановіть обмеження трафіку в налаштуваннях застосунків;

вимкніть режим автоматичного завантаження медіафайлів у месенджерах (налаштування месенджера → Дані та сховище або Медіафайли → Вимкніть опцію "Фонове завантаження" або у розділі "Через мобільну мережу" вимкніть "Автозавантаження медіа");

якщо не працює мережа вашого оператора, скористайтесь національним роумінгом;

завантажте всю необхідну інформацію в пам'ять смартфона або запишіть на папірці;

встановіть на телефон месенджери, які працюють за принципом рації, щоб тримати звʼязок у разі, якщо зникне мережа. Радіус роботи таких застосунків залежить від покоління Bluetooth та перешкод для сигналу (до 60 – 100 метрів). Застосунки: Bridgefy, Walkie Talkie, Two Way: Walkie Talkie.

Як користуватися Інтернетом без світла

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України також розробила інструкцію, як бути в мережі навіть за відсутності світла.

Спосіб 1. Безперебійний Інтернет від провайдера

Дізнайтесь у компанії, яка надає вам послуги Інтернету, чи передбачила вона можливість доступу до мережі за відключення світла. Зокрема, є два варіанти:

​PON-технологія. При вимкненні електроенергії Інтернет продовжують надавати телеком-оператори, які використовують PON-технологію (Passive Optical Network). Безперебійність забезпечують за допомогою волоконно-оптичного кабелю.

У більшості випадків локальні провайдери використовують оптоволокно для підведення Інтернету від свого обладнання до точки розподілу Інтернету серед користувачів, тобто комутатора в будівлі. Зазвичай їх встановлюють у підвалі або на даху багатоквартирного будинку. А вже від нього прокладають з'єднання до кожної квартири. Однак, щоб Інтернет працював і без світла, цей комутатор треба "підживити". Ідеальним рішенням стане блок безперебійного живлення з акумулятором.

ADSL-технологія. Деякі компанії мають стару технологію, яка через аналогову телефонну лінію дозволяє користуватися зв'язком та Інтернетом. Це працює завдяки мідному кабелю, до якого під'єднані домашні стаціонарні телефони. Проте, ADSL-технологія, як і телефонна лінія, працюватиме тільки у випадку, якщо заживлена/енергонезалежна автоматична телефонна станція.

Wi-Fi буде доступним, тільки якщо ви облаштуєте резервне живлення для домашнього роутера через павербанк, блок безперебійного живлення або інші пристрої.

Спосіб 2. Супутниковий Інтернет: Starlink або компанії-аналоги

Цей спосіб є майже 100% гарантією доступності Інтернету. Однак, є й мінуси – висока вартість та можлива низька швидкість.

Втім, щоб супутниковий Інтернет працював, теж потрібне безперебійне живлення обладнання. Окрім того, відповідні умови: широкий огляд неба без дерев та високих будівель. Найкраще – дах будівлі або відкритий балкон високих поверхів багатоквартирного дому.

Як утеплити житло

Потурбуйтесь, аби ваша квартира взимку ефективно обігрівалася й не було тепловтрат. Ефективне утеплення житла також допоможе зменшити цифри у платіжках за опалення.

Як правильно утеплити житло / Інфографіка 24 Каналу

Якими продуктами запастися на випадок блекауту

На випадок блекауту також варто подбати про запас питної води та консервів або сублімованої їжі. До речі, головним правилом у доборі продуктів має бути їхня здатність швидко не псуватися. Окрім того, їжа маю бути поживною та мобільною у приготуванні.

Які продукти купити на випадок блекауту / Інфографіка 24 Каналу

Як приготувати їжу без світла

Є кілька найпростіших способів приготувати чи розігріти їжу під час блекауту.

Свічки

Звичайні свічки-таблетки можуть не лише освітити приміщення, але і стати імпровізованим "багаттям" для підігріву страв. Так-от, щоб розігріти їжу чи закип'ятити воду таким способом, вам потрібні:

каструля з невисокими стінками;

кілька свічок – чим більше, тим швидше буде прогріватися страва;

решітка для гриля;

металева місткість для розігрівання.

Поставте на дно каструлі свічки та запаліть їх. Після цього покладіть на каструлю решітку, а згодом – металеву миску чи іншу місткість.

Як правильно користуватися свічками / Інфографіка 24 Каналу

Пальник зі спиртових таблеток

У магазинах можна знайти готові пальники. Втім, якщо світло зникло вже, а пальник ви так і не купили, не переживайте, – його можна зробити. Для цього знадобиться:

сухий спирт у таблетках;

низька консервна банка;

невелика ємність;

фольга.

Покладіть на дно консервної банки сухий спирт, зверху на банку ємність, а на її дно – фольгу. Після цього можна гріти їжу.

Також дехто використовує газові пальники. Однак, важливо знати, що для цього обов'язково має бути витяжка, адже в іншому випадку продукти згоряння газу будуть накопичуватися у приміщенні. До речі, у приміщеннях площею менше ніж 15 квадратних метрів використання газових пальників вважається небезпечним.

Як перевірити цілісність газового пальника / Інфографіка 24 Каналу

Як підготувати запаси води

Під час блекауту можуть бути проблеми з центральним водопостачанням. Тож завжди варто мати запаси питної та технічної води. Зокрема, необхідний запас щонайменше на 72 години.

Одній дорослій людині потрібно на добу 3 літри питної води (включно з рідиною, яку споживаємо з їжею), 10 – 12 літрів для гігієни та для приготування їжі. Упевніться, що у вас є запас води для себе та родини щонайменше на 72 години.

Що робити, коли зникло водопостачання / Інфографіка 24 Каналу

Зверніть увагу! Україна вже пережила важку осінь та зиму в умовах відключень світла та постійних терористичних ударів Росії. Однак, як би окупанти не намагалися занурити нас у темряву, аби залякати та зламати, в агресора не вийде цього зробити. Україна готується до можливих сценаріїв. Також допомагають міжнародні партнери.

Тож зберігайте спокій, підготуйтеся на випадок блекауту (не обов'язково, що він буде) та вірте в наших захисників, які крок за кроком звільняють рідну землю від загарбників.

Росії не перемогти у цій війні. Єдине, що вона може – терор мирного населення. Однак, кожен воєнний злочинець обов'язково понесе покарання за скоєне.