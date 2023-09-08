"Хотілося б на 100%": Ігнат розповів, чому Повітряні сили не можуть збивати всі "Шахеди"
За словами Юрія Ігната, дрони дешевші за ракети, тож Росія зосередиться саме на БпЛА. Він поділився подробицями, як ППО збиває "Шахеди".
Під час останньої нічної атаки на Одещину 8 вересня Повітряні сили збили більшість безпілотників. Про це речник Повітряних сил Юрій Ігнат сказав в ефірі телемарафону.
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Деталі від Повітряних сил
Речник ПС підкреслив: тактика росіян залишається незмінною – ворог продовжує атакувати інфраструктуру на Півдні, а це порти та зернові термінали. Обстрілюють часто, мало не щодня.
Робота протиповітряної оборони успішна, проте, на жаль, не на сто відсотків. За словами Ігната, хотілося б збивати усі цілі, але сил та засобів, які є у ППО, не достатньо для цього.
Як працює ППО
Та навіть із наявним арсеналом зброї робота нашої протиповітряної оборони достатньо ефективна: із 20 дронів, випущених уночі 8 вересня, збито 16. Наші захисники працювали переважно в Одеській області, а також на Миколаївщині. Щодо зальотів дронів у Румунію цієї ночі інформації немає.
ППО збиває "Шахеди" комплексно:
- працює винищувальна авіація;
- зенітні ракетні війська;
- мобільні вогневі групи знищують БпЛА по маршруту їх слідування.
Наскільки далеко може летіти "Шахед"
Останнім часом запускають дрони із Курської та Брянської областей, Приморсько-Ахтарська на Азовському морі, мису Чауда в окупованому Криму.
За словами Юрія Ігната, росіяни змінюють місця пусків, а також запускають БпЛА здалека: бояться, що дрони швидко зіб'ють, якщо вони летітимуть близько до підконтрольної Україні території.
Пускові установки "Шахедів" – це контейнер, який може встановлюватися на фурі та переміщуватися. Оскільки радіус польоту безпілотника великий, як і запас ходу, це дозволяє збільшувати географію пусків.
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Виробництво дронів у Росії
Юрій Ігнат назвав наявні в росіян БпЛА "російськими шахедами іранського виробництва", а нинішній процес виробництва дронів у Росії – "підприємством зі зборки БпЛА та маркування їх російськими позначками". Він підкреслив, що, можливо, є поставки нової партії "Шахедів", привезені літаком із Ірана.
Кількість "Шахедів", які зможе виробляти Росія, не буде безмежною – це залежить від комплектуючих, бо двигуни та системи GPS не російські. Тож треба робити все, щоб ці технології стали для Росії недоступними.
Остання атака "Шахедами"
Нагадаємо, у ніч проти 8 вересня Росія вкотре запустила дрони на Південь України. На щастя, ніхто не постраждав – загорілася тільки суха трава та пошкоджена нежитлова будівля.