"Хотелось бы на 100%": Игнат рассказал, почему Воздушные силы не могут сбивать все "Шахеды"
По словам Юрия Игната, дроны дешевле ракет, поэтому Россия сосредоточится именно на БПЛА. Он поделился подробностями, как ПВО сбивает "Шахеды".
Во время последней ночной атаки на Одесскую область 8 сентября воздушные силы сбили большинство беспилотников. Об этом пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат сказал в эфире телемарафона.
Смотрите также "Шахеды" летят вплотную к границе с Румынией: насколько тяжело их там сбивать
Подробности от Воздушных сил
Спикер ПС подчеркнул: тактика россиян остается неизменной – враг продолжает атаковать инфраструктуру на Юге, а это порты и зерновые терминалы. Обстреливают часто, почти каждый день.
Работа противовоздушной обороны успешна, однако, к сожалению, не полностью. По словам Игната, хотелось бы сбивать все цели, но сил и средств, имеющихся у ПВО, недостаточно для этого.
Как работает ПВО
Но даже с имеющимся арсеналом оружия работа нашей противовоздушной обороны достаточно эффективна: из 20 дронов, выпущенных ночью 8 сентября, сбито 16. Наши защитники работали преимущественно в Одесской области, а также Николаевской. По поводу залетов дронов в Румынию этой ночью информации нет.
ПВО сбивает "Шахеды" комплексно:
- работает истребительная авиация;
- зенитные ракетные войска;
- мобильные огневые группы уничтожают БПЛА по маршруту следования.
Насколько далеко может лететь "Шахед"
В последнее время запускают дроны из Курской и Брянской областей, Приморско-Ахтарска на Азовском море, мыса Чауда в оккупированном Крыму.
По словам Юрия Игната, россияне меняют места пусков, а также запускают БПЛА издалека: боятся, что дроны быстро собьют, если те будут лететь близко к подконтрольной Украине территории.
Пусковые установки "Шахедов" – это контейнер, который может устанавливаться на фуре и перемещаться. Поскольку радиус полета беспилотника велик, как и запас хода, это позволяет увеличивать географию пусков.
Смотрите также Украинская разведка ищет, где именно Россия производит "Шахеды"
Производство дронов в России
Юрий Игнат назвал имеющиеся у россиян БПЛА "российскими шахедами иранского производства", а нынешний процесс производства дронов в России – "предприятием по сборке БПЛА и маркировкой их российскими отметками". Он подчеркнул, что, возможно, есть поставки новой партии "Шахедов", привезенные самолетом из Ирана.
Количество "Шахедов", которые сможет производить Россия, не будет безграничным – это зависит от комплектующих, потому что двигатели и системы GPS не российские. Так что надо делать все, чтобы эти технологии стали для России недоступными.
Последняя атака "Шахедами"
Напомним, в ночь на 8 сентября Россия в очередной раз запустила дроны на Юг Украины. К счастью, никто не пострадал – загорелась только сухая трава и повреждено нежилое здание.