Велика слабкість Путіна: як дії у Курській області впливають на ставлення до нього у США

Рейд у Курську область триває вже шостий день, проте російській армії досі не вдалося стабілізувати ситуацію в регіоні. Ба більше, українські прапори підіймають у нових населених пунктах Курщини. Все це демонструє вразливість режиму Владіміра Путіна.

Про це 24 Каналу розповіли політичний діяч зі США Юрій Рашкін, а також виконавчий директор Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн. Вони наголосили на тому, як змінилось ставлення до України та Росії в політикумі США.

До теми Загрожує Кремлю потенційною політичною кризою: ISW оцінив наслідки прориву у Курській області

Відбулась зміна наратива

Раніше на Заході певні сили в особі бізнесменів Ілона Маска та Девіда Сакса, а також журналіста Такера Карлсона дозволяли собі критикувати дії України. Проте після прориву у Курській області всі вони, за словами Епштейна, замовкли.

Прорив у Курській області абсолютно змінив наратив,

– зауважив він.

Водночас з погляду Заходу рейд на Курщину виглядає як велика слабкість Путіна та ляпас йому.

"Відбувається розвал Росії, вона не здатна себе захищати. Однак я не бажаю, щоб ці російські області дістались Україні, – їй необхідні кордони 1991 року. Питання в тому, як посадити Росію за стіл переговорів, і щоб Україна мала при цьому вигідну позицію. Це питання зараз вирішується у Курській області", – підкреслив Рашкін.

Трамп зробить висновки

Водночас цікаві події відбуваються у США. Демократичні сили перейшли у контратаку. У Дональда Трампа зникло відчуття, що йому гарантована перемога, і це викликає у нього паніку.

Все це пов'язано з ситуацією у Курській області. Якщо Путін думає, що у нього є ще 4 чи 8 років правління разом з Трампом, це один варіант розвитку подій для нього. А якщо він знатиме, що Трамп програє вибори, це вплине на рішення кремлівського режиму вже зараз, коли росіяни відражають атаку на Курську область,

– відзначив політичний діяч.

Також реакція Росії на ці події, на думку Уріеля Епштейна, може змінити логіку Трампа, який поважає силу. Проте ця ситуація показала слабкість Путіна, а диктатори мають підтримку тільки тоді, коли люди вважають їх сильними.

Трамп імовірно зробить висновки, що він не зможе надалі працювати з Путіним. Ці події змінюють наратив також серед ультраправих у світі, які раніше співпрацювали з очільником Кремля,

– сказав Епштейн.

Крім того, зміни в всередині Росії, додав він, можуть відбутися тільки тоді, коли вона зазнає поразки на полі бою.