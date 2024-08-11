Большая слабость Путина: как действия в Курской области влияют на отношение к нему в США

Рейд в Курскую область продолжается уже шестой день, однако российской армии до сих пор не удалось стабилизировать ситуацию в регионе. Более того, украинские флаги поднимают в новых населенных пунктах Курщины. Все это демонстрирует уязвимость режима Владимира Путина.

Об этом 24 Каналу рассказали политический деятель из США Юрий Рашкин, а также исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн. Они отметили то, как изменилось отношение к Украине и России в политикуме США.

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Произошла смена нарратива

Ранее на Западе определенные силы в лице бизнесменов Илона Маска и Дэвида Сакса, а также журналиста Такера Карлсона позволяли себе критиковать действия Украины. Однако после прорыва в Курской области все они, по словам Эпштейна, замолчали.

Прорыв в Курской области абсолютно изменил нарратив,

– заметил он.

В то же время с точки зрения Запада рейд на Курщину выглядит как большая слабость Путина и пощечина ему.

"Происходит развал России, она не способна себя защищать. Однако я не желаю, чтобы эти российские области достались Украине, – ей необходимы границы 1991 года. Вопрос в том, как посадить Россию за стол переговоров, и чтобы Украина имела при этом выгодную позицию. Этот вопрос сейчас решается в Курской области", – подчеркнул Рашкин.

Трамп сделает выводы

В то же время интересные события происходят в США. Демократические силы перешли в контратаку. У Дональда Трампа исчезло ощущение, что ему гарантирована победа, и это вызывает у него панику.

Все это связано с ситуацией в Курской области. Если Путин думает, что у него есть еще 4 или 8 лет правления вместе с Трампом, это один вариант развития событий для него. А если он будет знать, что Трамп проиграет выборы, это повлияет на решение кремлевского режима уже сейчас, когда россияне отражают атаку на Курскую область,

– отметил политический деятель.

Также реакция России на эти события, по мнению Уриэля Эпштейна, может изменить логику Трампа, который уважает силу. Однако эта ситуация показала слабость Путина, а диктаторы имеют поддержку только тогда, когда люди считают их сильными.

Трамп вероятно сделает выводы, что он не сможет в дальнейшем работать с Путиным. Эти события меняют нарратив также среди ультраправых в мире, которые ранее сотрудничали с главой Кремля,

– сказал Эпштейн.

Кроме того, изменения внутри России, добавил он, могут произойти только тогда, когда она потерпит поражение на поле боя.