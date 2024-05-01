Илон Маск решил высказать свое “экспертное” мнение о ситуации на фронте в Украине на своей странице в Х. Он прокомментировал заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сирского об обострении ситуации на восточном фронте и вынужденном отходе украинских войск на другие позиции.

Смотрите также Маск неожиданно прибыл в Китай – о чем миллиардер договаривается с чиновниками

Маск решил, что Россию невозможно остановить

По словам "эксперта", захват территорий, которые Россия уже включила в свой состав – вопрос времени. Единственное, что для него остается пока неизвестным – это судьба Одессы и захватит ли ее Россия.

Россия точно не успокоится, пока не будут захвачены все области, включенные в российскую конституцию (Донецкая, Херсонская, Луганская и Запорожская). Это их заявленная политика,

– говорит Илон Маск.

Зачем Маск делает провокационные заявления об Украине

Илон Маск входит в группу ультраправых сторонников Дональда Трампа. Он, скорее всего, как и экс-президент США, решил избрать тактику увеличения популярности своей персоны за счет громких и скандальных заявлений на любые острые темы, на которые есть общественный запрос. Война в Украине – одна из таких чувствительных тем, на которой уже не впервые "паразитирует" одиозный бизнесмен из Калифорнии.

Другие скандальные заявления Илона Маска