Ілон Маск вирішив висловити свою "експертну" думку щодо ситуації на фронті в Україні на своїй сторінці в Х. Він прокоментував заяву головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо загострення ситуації на східному фронті та вимушеного відходу українських військ на інші позиції.
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Маск вирішив, що Росію неможливо зупинити
За словами "експерта", захоплення територій, які Росія вже включила до свого складу – питання часу. Єдине, що для нього залишається поки невідомим – це доля Одеси і чи захопить її Росія.
Росія точно не заспокоїться, поки не будуть захоплені всі області, включені в російську конституцію (Донецька, Херсонська, Луганська та Запорізька). Це їхня заявлена політика,
– говорить Ілон Маск.
Навіщо Маск робить провокативні заяви про Україну
Ілон Маск входить до групи ультраправих прибічників Дональда Трампа. Він, скоріш за все, як і екс-президент США, вирішив обрати тактику збільшення популярності своєї персони за рахунок гучних і скандальних заяв на будь-які гострі теми, на які є суспільний запит. Війна в Україні – одна з таких чутливих тем, на якій вже не вперше "паразитує" одіозний бізнесмен з Каліфорнії.
Інші скандальні заяви Ілона Маска
- Ілон Маск у березні 2024 року зробив чергову антиукраїнську заяву щодо війни, розв'язаної Москвою. Він публічно погодився, що Донбас та Крим мають стати частиною Росії. Він вважає, що Україна не має достатньо людей, щоб протистояти Росії, саме тому має віддати свої території.
- Раніше Маск заявив, що Путін "не може програти війну з Україною" та відверто закликав призупинити військову та фінансову підтримку України.
- Маск також сказав, що не розуміє сенсу існування Північноатлантичного альянсу на поточний момент, підгавкуючи Трампу.
- Не оминув своєю думкою Ілон і український контрнаступ. Він важає, що "було трагічною втратою життя для України – атакувати більшу армію, яка мала глибоку оборону, мінні поля та сильнішу артилерію" без переваги в повітрі.