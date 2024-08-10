За даними видання, Гарріс перемагає Трампа у трьох "хитких" штатах. Вони визначальні для перемоги на виборах президента країни.

Дивіться також Це може ще більше нервувати Трампа: як Гарріс стала непростим суперником для експрезидента

Де лідирує Гарріс

Згідно з новими опитуваннями видання і Сієнського коледжу, віцепрезидентка Камала Гарріс лідирує над 45 президентом США Дональдом Трампом в трьох вирішальних штатах,

– заявили журналісти.

Зокрема, Камала Гарріс випереджає Трампа на чотири відсоткові пункти у Вісконсині, Пенсільванії та Мічигані. Так, голоси виборців у цих трьох штатах розподілили однаково – 50% підтримують Гарріс, 46% – Трампа.

Журналісти зазначили, що це одне з перших високоякісних опитувань, проведених вже після заяви Джо Байдена, що він не братиме участі в президентських виборах. Водночас до того часу Трамп мав невелику перевагу над Байденом.

Дивіться також Донька мігрантів: хто така Камала Гарріс, що казала про Україну і які шанси проти Трампа

До речі, американський політолог азербайджанського походження Раміз Юнус заявив, що основна помилка Трампа – вибір Джей Ді Венса кандидатом у віцепрезиденти США.

Адже вибори у США вирішуватимуться у "хитких" штатах, де великим авторитетом користується республіканка Ніккі Гейлі – колишня Посол США в ООН, яка змагалась з Трампом за можливість балотуватись на виборах президента від республіканців.