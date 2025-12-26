"На жаль, вони роблять правильно": "Флеш" розповів, як росіяни борються із дронами на передовій

У росіян з'явилися нові засоби РЕБ типу "Штора". Увесь фронт буквально ними "забитий".

Один із таких засобів РЕБ знищили українські військові. Ціль була дуже добре захована з огляду на те, що "Штора" має кілька логоперіодичних довгих антен, які складно замаскувати. Про це розповів експерт із систем радіоелектронної боротьби та зв'язку Сергій "Флеш" Бескрестнов, передає 24 Канал.

Що відомо про російський РЕБ "Штора"?

Вперше на передовій цей РЕБ помітили у листопаді. Він працює у відеодіапазоні FPV 6,2 –7,2 ГГц.

Експерт пояснює, що такий метод дозволяє ворогу глушити сигнали відеозв'язку FPV-дронів. Він зазначав, що перед цим українські захисники почали застосовувати дрони у розширених частотних діапазонах, щоб обійти російські перешкоди. На його думку, будь-які розробки можна приховувати, але як тільки вони потрапляють до противника як трофей, інформація швидко поширюється, і ворог починає створювати власні аналоги або засоби протидії.

"Флеш" підкреслив, що російський фронтовий РЕБ йде шляхом придушення відеоканалів FPV, а не каналів управління. За його словами, цей підхід, на жаль, "на 100% правильний".

