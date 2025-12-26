"На жаль, вони роблять правильно": "Флеш" розповів, як росіяни борються із дронами на передовій
- Новий російський засіб РЕБ "Штора" працює на частотах 6,2 –7,2 ГГц для придушення сигналів відеозв'язку FPV-дронів.
- Окупанти почали використовувати цей РЕБ після того, як українські захисники почали застосовувати дрони у розширених частотних діапазонах, щоб обійти ворожі перешкоди.
У росіян з'явилися нові засоби РЕБ типу "Штора". Увесь фронт буквально ними "забитий".
Один із таких засобів РЕБ знищили українські військові. Ціль була дуже добре захована з огляду на те, що "Штора" має кілька логоперіодичних довгих антен, які складно замаскувати. Про це розповів експерт із систем радіоелектронної боротьби та зв'язку Сергій "Флеш" Бескрестнов, передає 24 Канал.
Дивіться також Командир роти БпАК чесно відповів, хто зараз домінує у сфері безпілотників
Що відомо про російський РЕБ "Штора"?
Вперше на передовій цей РЕБ помітили у листопаді. Він працює у відеодіапазоні FPV 6,2 –7,2 ГГц.
Експерт пояснює, що такий метод дозволяє ворогу глушити сигнали відеозв'язку FPV-дронів. Він зазначав, що перед цим українські захисники почали застосовувати дрони у розширених частотних діапазонах, щоб обійти російські перешкоди. На його думку, будь-які розробки можна приховувати, але як тільки вони потрапляють до противника як трофей, інформація швидко поширюється, і ворог починає створювати власні аналоги або засоби протидії.
"Флеш" підкреслив, що російський фронтовий РЕБ йде шляхом придушення відеоканалів FPV, а не каналів управління. За його словами, цей підхід, на жаль, "на 100% правильний".
Як росіяни замаскували засіб РЕБ "Штору" / Фото "Флеш"
Наскільки серйозною є дронова загроза від росіян?
- Ворог нарощує кількість ударних, розвідувальних і хибних дронів. Росія накопичила близько 2 тисяч дронів, з яких приблизно 1,4 тисячі – "Шахеди".
- Директор з розвитку оборонного підприємства й офіцер Повітряних сил у резерві, Анатолій Храпчинський заявив, що Росія активно модернізує своє озброєння і готує його не лише проти України, а й проти Європи. Він різко розкритикував підходи України та європейських країн до боротьби з російськими дронами, зокрема "Шахедами".
- За його словами, для ефективної протидії потрібно одразу перекривати всі частотні діапазони зв'язку, а не реагувати на загрози із запізненням. Також він наголосив, що мобільні оператори мають відстежувати й блокувати підозрілі SIM-карти, які можуть використовуватися ворогом, але в цивільному секторі це не сприймають як частину оборони.
- Росія активно оновлює дрони-камікадзе, перетворюючи їх із простих апаратів на мережеву зброю. Тепер такі дрони можуть змінювати ціль уже під час польоту. У перспективі "Шахеди" можуть отримати додаткове озброєння і виконувати різні ролі: прикривати інші дрони, атакувати мобільні групи ППО або перехоплювачі. Частина з них може стати "охороною" для основного рою.