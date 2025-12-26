"К сожалению, они делают правильно": "Флеш" рассказал, как россияне борются с дронами на передовой
- Новое российское средство РЭБ "Штора" работает на частотах 6,2 –7,2 ГГц для подавления сигналов видеосвязи FPV-дронов.
- Оккупанты начали использовать этот РЭБ после того, как украинские защитники начали применять дроны в расширенных частотных диапазонах, чтобы обойти вражеские препятствия.
У россиян появились новые средства РЭБ типа "Штора". Весь фронт буквально ими "забит".
Одно из таких средств РЭБ уничтожили украинские военные. Цель была очень хорошо спрятана ввиду того, что "Штора" имеет несколько логопериодических длинных антенн, которые сложно замаскировать. Об этом рассказал эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов, передает 24 Канал.
Что известно о российском РЭБ "Штора"?
Впервые на передовой этот РЭБ заметили в ноябре. Он работает в видеодиапазоне FPV 6,2 –7,2 ГГц.
Эксперт объясняет, что такой метод позволяет врагу глушить сигналы видеосвязи FPV-дронов. Он отмечает, что перед этим украинские защитники начали применять дроны в расширенных частотных диапазонах, чтобы обойти российские помехи. По его мнению, любые разработки можно скрывать, но как только они попадают к противнику как трофей, информация быстро распространяется, и враг начинает создавать собственные аналоги или средства противодействия.
"Флеш" подчеркнул, что российский фронтовой РЭБ идет путем подавления видеоканалов FPV, а не каналов управления. По его словам, этот подход, к сожалению, "на 100% правильный".
Как россияне замаскировали средство РЭБ "Штору" / Фото "Флеш"
Насколько серьезной является дроновая угроза от россиян?
- Враг наращивает количество ударных, разведывательных и ложных дронов. Россия накопила около 2 тысяч дронов, из которых примерно 1,4 тысячи – "Шахеды".
- Директор по развитию оборонного предприятия и офицер Воздушных сил в резерве, Анатолий Храпчинский заявил, что Россия активно модернизирует свое вооружение и готовит его не только против Украины, но и против Европы. Он резко раскритиковал подходы Украины и европейских стран к борьбе с российскими дронами, в частности "Шахедами".
- По его словам, для эффективного противодействия нужно сразу перекрывать все частотные диапазоны связи, а не реагировать на угрозы с опозданием. Также он отметил, что мобильные операторы должны отслеживать и блокировать подозрительные SIM-карты, которые могут использоваться врагом, но в гражданском секторе это не воспринимают как часть обороны.
- Россия активно обновляет дроны-камикадзе, превращая их из простых аппаратов в сетевое оружие. Теперь такие дроны могут менять цель уже во время полета. В перспективе "Шахеды" могут получить дополнительное вооружение и выполнять различные роли: прикрывать другие дроны, атаковать мобильные группы ПВО или перехватчики. Часть из них может стать "охраной" для основного роя.