"К сожалению, они делают правильно": "Флеш" рассказал, как россияне борются с дронами на передовой

У россиян появились новые средства РЭБ типа "Штора". Весь фронт буквально ими "забит".

Одно из таких средств РЭБ уничтожили украинские военные. Цель была очень хорошо спрятана ввиду того, что "Штора" имеет несколько логопериодических длинных антенн, которые сложно замаскировать. Об этом рассказал эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов, передает 24 Канал.

Смотрите также Командир роты БпАК честно ответил, кто сейчас доминирует в сфере беспилотников

Что известно о российском РЭБ "Штора"?

Впервые на передовой этот РЭБ заметили в ноябре. Он работает в видеодиапазоне FPV 6,2 –7,2 ГГц.

Эксперт объясняет, что такой метод позволяет врагу глушить сигналы видеосвязи FPV-дронов. Он отмечает, что перед этим украинские защитники начали применять дроны в расширенных частотных диапазонах, чтобы обойти российские помехи. По его мнению, любые разработки можно скрывать, но как только они попадают к противнику как трофей, информация быстро распространяется, и враг начинает создавать собственные аналоги или средства противодействия.

"Флеш" подчеркнул, что российский фронтовой РЭБ идет путем подавления видеоканалов FPV, а не каналов управления. По его словам, этот подход, к сожалению, "на 100% правильный".

Как россияне замаскировали средство РЭБ "Штору" / Фото "Флеш"

Насколько серьезной является дроновая угроза от россиян?