Росія передає Ірану не тільки розвіддані: Зеленський розкрив правду

На тлі військової операції США в Ірані стало відомо, що росіяни продовжують постачати режиму аятол розвідувальні дані. Та, як виявилося, не тільки це.

Деталі навів Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 7 березня. Український президент сказав, що Іран і Росія координують зусилля.

Як Росія допомагає Ірану?

За словами Зеленського, російський та іранський режими існують завдяки одне одному. І "вбивають фактично скоординовано і тут, у Європі, і там, на Близькому Сході".

Ми бачимо інформацію про російську допомогу іранському режиму: є повідомлення, що росіяни дають розвіддані режиму в Ірані, щоб корегувати удари по американцях. Також є дані про російські компоненти в "Шахедах", що застосовуються на Близькому Сході, а це проти і арабських країн, і проти американців у регіоні,

– поінформував лідер держави.

Тому захист від Ірану та Росії має бути скоординованим. Мова передусім про захист від "Шахедів".

"Життя у Європі, життя на Близькому Сході заслуговують на однаково ефективний захист. Ми зі свого боку працюємо, щоб допомогти захисту від "Шахедів". І цілком справедливо розраховуємо, що й нашому захисту буде надаватися відповідна допомога й що Росія відчуватиме наслідки не тільки за те, що затягує цю свою війну проти нас, але й за намагання масштабувати ще й ту війну. Життя потребує захисту – спільних, сильних, скоординованих дій", – наголосив Зеленський.

Що пропонує Україна США та Близькому Сходу?