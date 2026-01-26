"Тут історично люблять росіян": як одна з країн Європи перетворилася на серце пропаганди Кремля

Сербія – це осередок російської дезінформації, у самому серці Балкан. Тут історично закладена особлива симпатія до Москви.

Про це в інтерв'ю Insight News Media розповів Іван Суботич – головний редактор сербського порталу FakeNews Tracker.

Чому у Сербїі люблять Росію?

Наприклад, у XVIII та особливо XIX столітті, коли країна боролася за незалежність, Росія допомагала їй у війнах проти Османської імперії чи Австро-Угорщини. Це одна з причин симпатії до Москви.

Крім того, тут взагалі є прихильне ставлення до всіх слов'янських народів – не лише до росіян, а й до поляків, чехів, білорусів.

З 2014 року, коли почалися події в Україні, кількість дезінформації сильно зросла. До того ж українців у Сербії значно менше, ніж росіян.

Загалом усі слов'яни тут добре сприймаються, і пересічний серб навряд чи зможе на слух визначити, хто перед ним – росіянин, українець чи білорус.

Яка ситуація з медіа у Сербії?

Медіа в Сербії дуже розділені й переважно залежать від держави. У країні немає жодного загальнонаціонального телеканалу, який так чи інакше не був би пов'язаний із владою – фактично всі вони працюють як пропагандистські.

Загалом ситуація з медіасвободою в Сербії складна. В інтернеті є кілька сильних розслідувальних видань і чотири фактчекінгові проєкти, а також чимало якісних незалежних онлайн-медіа. Проблема в тому, що більшість аудиторії – люди старшого віку, які отримують інформацію переважно з телебачення.

У друкованій пресі ситуація подібна: є лише дві незалежні газети, тоді як шість – сім щоденних видань пов'язані з державою.

Майже всі державні або наближені до влади медіа поширюють проросійські наративи. Деякі з них більш проєвропейські, але вони не спростовують російську пропаганду – просто замовчують її.

Показовою є фраза редактора найпопулярнішого сербського таблоїда: "Коли я ставлю Путіна на першу шпальту, продажі зростають на 40%". Саме поєднання емоцій, грошей і геополітики робить російську пропаганду такою впливовою.

Додатковий чинник – мовна близькість у регіоні: на Західних Балканах люди легко розуміють одне одного. Через це Сербія фактично стала хабом дезінформації: російські наративи тут перекладають і далі поширюють у Хорватії, Чорногорії, Боснії і Герцеговині, а подекуди й у Північній Македонії та Косові, особливо серед старшого покоління.

Якою в Сербії показують Україну?

Найпоширеніші російські наративи в Сербії стосуються України, Європейського Союзу та Заходу загалом, передусім США. Особливо активно ці меседжі поширювалися за часів адміністрації Байдена. Зараз їх трохи менше, адже Дональда Трампа в Москві вважають більш зручним політичним варіантом.

Щодо України, ключовий напрям дезінформації – це твердження про "неонацистські угруповання", а також численні фейки про президента Володимира Зеленського.

Україну часто сприймають не як державу, а через викривлений образ її президента: його звинувачують у корупції, приписують ізраїльський паспорт, віллу в Маямі чи великі статки.

Втім, російська пропаганда не обмежується лише українською темою. Вона також активно просуває антиєвропейські, антиНАТОвські та антиамериканські наративи.

Тому разом із нападками на Зеленського зэявляються подібні звинувачення й на адресу європейських політиків – зокрема Урсули фон дер Ляєн та представників країн Балтії. У Сербії їх часто сприймають негативно, бо вони більш прогресивні, тоді як місцевий політичний курс є значно консервативнішим.

Загалом російська пропаганда робить ставку на ідеологію: поширює анти-ЛГБТ– меседжі, виступає проти Заходу та ліберальних цінностей.

У Сербії, якщо додати до чогось слово "російський", це сприймається як щось дуже добре приблизно 60% населення – особливо коли йдеться про медицину та здоров'я. Тут є переконання, що все російське – "натуральне". Часто можна почути вислів "Матінка Росія". Натомість все західне сприймається як штучне, хімічне й шкідливе: ліки, ЛГБТ, педофілія тощо. У сербській уяві Росія асоціюється з традиціями, сім'єю та "природними ліками від усього", а Захід – із негативом.

