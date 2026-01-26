Восени Симоньян заявила, що на неї очікує складна операція. Вже у грудні пропагандистка повернулася на російські телеекрани після того, як пройшла курс хіміотерапії. В ефірі вона з'явилася в перуці.
Який вигляд має Симоньян після лікування раку?
26 січня Симоньян вперше оприлюднила фото, на якому вона без перуки. Через хворобу служниця пропаганди була вимушена поголити голову.
Симоньян після хіміотерапії / Фото з телеграм-каналу пропагандистки
Нічого не бійтеся. Бог є, а смерті нема,
– підписала світлину рупор Кремля.
До слова, Симоньян не уточнювала, яку саме онкологію у неї діагностували. Втім, у ЗМІ припускають, що йдеться про рак молочної залози.
Що відомо про Маргариту Симоньян?
- Маргарита Симоньян народилася 6 квітня 1980 року в Краснодарі в родині русифікованих вірмен. Її предки жили в Османській імперії, пережили етнічні чистки, втекли до Криму, а в 1944 році були депортовані за Урал. Повернутися змогли після смерті Сталіна, але не в Крим, а на Кубань. Цю історію Симоньян сама публічно розповідала у 2017 році.
- Симоньян навчалася в Краснодарі, мріяла стати журналісткою, орієнтувалася на Володимира Познера. Перший досвід отримала на місцевому телебаченні під час Другої чеченської війни. Подаючи війну в Чечні з позицій Кремля, вона швидко зробила кар'єру, потрапила до президентського пулу й закріпилася як пропагандистка.
- Під час теракту в Беслані відкрито виправдовувала дії влади та поширювала неправдиву інформацію.
- У 25 років стала головною редакторкою телеканалу Russia Today (RT), який з іномовлення швидко перетворився на інструмент агресивної російської пропаганди. Канал активно просував кремлівські наративи під час війни з Грузією, а згодом – проти України та Заходу.
- З 2014 року Симоньян відповідає за інформаційний фронт проти України. Вона системно поширювала фейки, виправдовувала злочини Росії, підтримувала агресію та публічно закликала до ескалації війни. Після 2022 року регулярно виступає в ток-шоу з радикальними заявами.
- В Україні проти неї відкриті кримінальні справи, вона перебуває під міжнародними санкціями.
- У 2025 році Симоньян заявила про важку хворобу, що багато хто сприйняв як спробу уникнути відповідальності. Тим часом восени її чоловік, режисер і теж пропагандист Тигран Кеосаян, помер після тривалого перебування в комі.
- Маргариту Симоньян включили до списку найвпливовіших людей світу 2025 року за версією Financial Times у категорії "Лідери".