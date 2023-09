Відчувається робочий настрій, – Піонтковський про реакцію у США на успіхи ЗСУ

Днями Сили оборони завдали удару по штабу Чорноморського флоту Росії у Севастополі. Такі успішні дії українських воїнів вплинули на настрій американців. Позаяк раніше мовилося, що контрнаступ ЗСУ просувається повільно.

Зараз же багато людей змінили думку щодо таких наративів, хоча й досі залишається певна кількість противників України. Про це 24 Каналу розповів російський публіцист та опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський, зауваживши, що американці із задоволенням обговорюють долю командувача Чорноморського флоту Росії Віктора Соколова.

Хто займає антиукраїнську позицію у США

Однак, лише видання The New York Times не бачить позитивних змін на фронті України. Як зазначив Піонтковський, The New York Times – це газета вкрай лівого крила демократичної партії США. Є дві категорії противників в Америці: трампісти та вкрай ліве крило.

На початку повномасштабного вторгнення близько 30 членів Конгресу написали лист Джо Байдену. У якому мовилося про те, "чи варто підтримувати Україну, а також, що можливо саме США спровокували стурбованість бажанням розширити НАТО". Проте американський президент швидко навів лад й вони відкликали лист.

Чому ліві партії проти України? Вони бачать перемогу України як перемогу Заходу, як перемогу вільного світу, як перемогу Сполучених Штатів. Вони ненавидять Захід, вільний світ та Сполучені Штати. Їх так навчили професори в найкращих американських університетах,

– наголосив Піонтковський.

Робочий настрій починає відчуватися в політиці США

За його словами, позиції в університетах захопила комуністична професура ще у 1930 роках. Коли було популярним серед американської інтелігенції бути агентом НКВС. Адже на той час вважалося, що нібито НКВС бореться за щасливе майбутнє людства, за звільнення пролетаріату та проти фашизму.

Крім того, The New York Times у день прибуття Володимира Зеленського у Вашингтон опублікували "велике розслідування", що буцімто удар по Костянтинівці завдала не російська ракета, а українська.

Російські окупанти 6 вересня вдарили по Костянтинівці.

The New York Times продовжують зберігати антиукраїнську позицію. Але в основному відчуваються приємні новини: там зірвали керівництво Чорноморського флоту, там пройшли "лінію Суровікіна". Робочий настрій відчувається в американській політиці", – резюмував Андрій Піонтковський.

