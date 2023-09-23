Посаду обійняв Роберт Сторч. Він приступить до посадових обов'язків вже 18 жовтня.

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На своїй посаді він співпрацюватиме з:

Державним департаментом США;

наглядовими органами Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Загалом Сторч контролюватиме приблизно 113 мільярдів доларів. Ці гроші США направили Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Сторч вже створив свою команду, яка допомагатиме йому працювати в Україні.

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