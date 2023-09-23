Посаду обійняв Роберт Сторч. Він приступить до посадових обов'язків вже 18 жовтня.
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На своїй посаді він співпрацюватиме з:
- Державним департаментом США;
- наглядовими органами Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).
Загалом Сторч контролюватиме приблизно 113 мільярдів доларів. Ці гроші США направили Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії.
Сторч вже створив свою команду, яка допомагатиме йому працювати в Україні.
Як США допомагають Україні
Володимир Зеленський зустрівся з Джо Байденом у США 21 вересня. Президент США оголосив про новий пакет допомоги. У нього увійшли:
- ракети ППО АІМ-9М;
- додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
- системи протиповітряної оборони Avenger;
- кулемети калібру 50 для протидії безпілотним літальним системам;
- 155-міліметрові артилерійські снаряди, включаючи DPICM;
- артилерійські снаряди калібру 105 міліметрів;
- ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);
- протитанкові системи Javelin і AT-4;
- понад 3 мільйони патронів до стрілецької зброї;
- 59 легких тактичних автомобілів.