Посаду обійняв Роберт Сторч. Він приступить до посадових обов'язків вже 18 жовтня.

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На своїй посаді він співпрацюватиме з:

  • Державним департаментом США;
  • наглядовими органами Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Загалом Сторч контролюватиме приблизно 113 мільярдів доларів. Ці гроші США направили Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Сторч вже створив свою команду, яка допомагатиме йому працювати в Україні.

Як США допомагають Україні

Володимир Зеленський зустрівся з Джо Байденом у США 21 вересня. Президент США оголосив про новий пакет допомоги. У нього увійшли:

  • ракети ППО АІМ-9М;
  • додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
  • системи протиповітряної оборони Avenger;
  • кулемети калібру 50 для протидії безпілотним літальним системам;
  • 155-міліметрові артилерійські снаряди, включаючи DPICM;
  • артилерійські снаряди калібру 105 міліметрів;
  • ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);
  • протитанкові системи Javelin і AT-4;
  • понад 3 мільйони патронів до стрілецької зброї;
  • 59 легких тактичних автомобілів.