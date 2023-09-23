Пост занял Роберт Сторч. Он приступит к должностным обязанностям уже 18 октября.
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В своей должности он будет сотрудничать с:
- Государственный департамент США;
- надзорными органами Агентства США по международному развитию (USAID).
В общей сложности Сторч будет контролировать примерно 113 миллиардов долларов. Эти деньги США направили Украине с начала полномасштабного вторжения России.
Сторч уже создал свою команду, которая поможет ему работать в Украине.
Как США помогают Украине
Владимир Зеленский встретился с Джо Байденом в США 21 сентября. Президент США объявил о новом пакете помощи. В него вошли:
- ракеты ПВО АИМ-9М;
- дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);
- системы противовоздушной обороны Avenger;
- пулеметы калибра 50 для противодействия беспилотным летательным системам;
- 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, включая DPICM;
- артиллерийские снаряды калибра 105 миллиметров;
- ракеты трубного пуска с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);
- противотанковые системы Javelin и AT-4;
- более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию;
- 59 легких тактических автомобилей.