Автор статті The NYT про те, що у Костянтинівці стався "трагічний нещасний випадок", а не російський обстріл – Thomas Gibbons-Neff. Власні джерела 24 Каналу у СБУ повідомили, що він неодноразово просував російські наративи.

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Намагається дискредитувати Україну

Він систематично готує антиукраїнські матеріали в The New York Times, де намагається дискредитувати Україну та нашу армію.

Серед іншого, раніше він писав, що ЗСУ нібито використовують касетні боєприпаси у населених пунктах, заявляв, що наші військові торгують танками та артилерією, а також звинувачував у марнотратстві американських волонтерів, які допомагають Україні,

– зазначають джерела.

Ось лише деякі приклади його статей:

"Щоб відштовхнути росіян, українці вдарили по селу касетними боєприпасами" (To Push Back Russians, Ukrainians Hit a Village With Cluster Munitions);



Приклад статті автора / Скриншот 24 Каналу

"Фронтова тіньова економіка: українські підрозділи торгують танками та артилерією" (A Frontline Shadow Economy: Ukrainian Units Trade Tanks and Artillery);



Ще одна стаття скандального автора / Скриншот 24 Каналу

"Викрадена доблесть: американські волонтери в Україні, які брешуть, марнотратять і сваряться" (Stolen Valor: The U.S. Volunteers in Ukraine Who Lie, Waste and Bicker).



Це лише кілька прикладів із доробку автора / Скриншот 24 Каналу

Саме цього журналіста вже двічі позбавляли прескарти ЗСУ за порушення правил роботи в районах бойових дій.

СБУ розслідує злочин Росії у Костянтинівці

У пресслужбі СБУ 24 Каналу повідомили, що розслідують черговий воєнний злочин Росії, який стосується обстрілу росіянами ринку у Костянтинівці 6 вересня цього року.

Розслідування здійснюється за порушення законів та звичаїв війни.

За даними слідства, ворог ударив по даному цивільному об'єкту із комплексу С-300. Про це свідчать, зокрема, ідентифіковані уламки ракети, вилучені на місці трагедії.

Також досліджують низку інших матеріалів, які вказують на причетність ворога до цього обстрілу.

Наразі досудове розслідування триває, призначено низку експертиз для встановлення всіх обставин даного воєнного злочину.

Стаття NYT: що відомо