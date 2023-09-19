Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк прокоментував статтю NYT щодо того, що в Костянтинівці стався "нещасний випадок", а не черговий російський обстріл. За його словами, суспільство точно отримає відповідь на питання, що саме там відбулося.

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Істину буде встановлено

Михайло Подоляк зазначив, що сама поява таких публікацій у іноземних медіа спричиняє "зростання конспірологічних теорій" та вимагає додаткової юридичної оцінки з боку слідчих органів.

При цьому, нагадаю, правоохоронні органи за замовчуванням проводять ґрунтовне та детальне розслідування кожного інциденту в межах фіксації та документації російських воєнних злочинів. Зокрема, вивчаються обставини удару по Костянтинівці. У будь-якому разі юридичну істину буде встановлено,

– написав він

Також Подоляк нагадав, що не слід забувати, що Росія розпочала вторгнення в Україну й саме Росія відповідальна за принесення війни до нашої країни.

Крім цього, саме країна-агресорка регулярно завдає масованих ракетних, бомбових і дронових ударів по цивільній інфраструктурі та цивільному населенню, а Україна веде оборонні дії, захищає себе та свої території.

Розслідування вже почалося

В Управлінні стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ закликають дочекатися результатів офіційного розслідування за фактом ракетного удару по ринку в місті Костянтинівка Донецької області.

"Наразі триває офіційне розслідування. До його завершення, за законом, коментування будь-яких деталей щодо інциденту забороняється і є недоцільним", – повідомили в Страткомі.

Також там зазначили, що російські пропагандисти можуть скористатися будь-якими коментарями цього приводу.

У Повітряних Силах від коментарів відмовилися

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат сказав, що бачив розслідування NYT, але коментувати його відмовився.

Це питання до слідчих органів,

– наголосив він.

СБУ розпочала розслідування

У пресслужбі СБУ 24 Каналу повідомили, що розслідують черговий воєнний злочин Росії, який стосується обстрілу росіянами ринку у Костянтинівці 6 вересня цього року.

Розслідування здійснюється за порушення законів та звичаїв війни.

За даними слідства, ворог ударив по даному цивільному об'єкту із комплексу С-300. Про це свідчать, зокрема, ідентифіковані уламки ракети, вилучені на місці трагедії.

Також досліджують низку інших матеріалів, які вказують на причетність ворога до цього обстрілу.

Наразі досудове розслідування триває, призначено низку експертиз для встановлення всіх обставин даного воєнного злочину.

Удар по Костянтинівці 6 вересня: що відомо