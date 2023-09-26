Чувствуется рабочее настроение, – Пионтковский о реакции в США на успехи ВСУ

На днях Силы обороны нанесли удар по штабу Черноморского флота России в Севастополе. Такие успешные действия украинских воинов повлияли на настроение американцев. Поскольку ранее говорилось, что контрнаступление ВСУ продвигается медленно.

Сейчас же многие изменили мнение относительно таких нарративов, хотя до сих пор остается определенное количество противников Украины. Об этом 24 Каналу рассказал российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский, отметив, что американцы с удовольствием обсуждают судьбу командующего Черноморским флотом России Виктором Соколовым.

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Кто занимает антиукраинскую позицию в США

Однако только издание The New York Times не видит положительных изменений на фронте Украины. Как отметил Пионтковский, The New York Times – газета крайне левого крыла демократической партии США. Есть две категории противников в Америке: трамписты и крайне левое крыло.

В начале полномасштабного вторжения около 30 членов Конгресса написали письмо Джо Байдену. В котором говорилось о том, "стоит ли поддерживать Украину, а также, что, возможно, именно США спровоцировали обеспокоенность желанием расширить НАТО". Однако американский президент быстро навел порядок и они отозвали письмо.

Почему левые партии против Украины? Они видят победу Украины как победу Запада, как победу свободного мира, как победу Соединенных Штатов. Они ненавидят Запад, свободный мир и Соединенные Штаты. Их так научили профессора в лучших американских университетах,

– подчеркнул Пионтковский.

Рабочее настроение начинает ощущаться в политике США

По его словам, позиции в университетах увлекла коммунистическая профессура еще в 1930 годах. Когда было популярно среди американской интеллигенции быть агентом НКВД. Ведь тогда считалось, что якобы НКВД борется за счастливое будущее человечества, за освобождение пролетариата и против фашизма.

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Кроме того, The New York Times в день прибытия Владимира Зеленского в Вашингтон опубликовали большое расследование", что якобы удар по Константиновке нанесла не российская ракета, а украинская.

The New York Times продолжает сохранять антиукраинскую позицию. Но в основном чувствуются приятные новости: там сорвали руководство Черноморского флота, там прошли "линию Суровикина". Рабочее настроение чувствуется в американской политике", – резюмировал Андрей Пионтковский.

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