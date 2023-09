Сейчас же многие изменили мнение относительно таких нарративов, хотя до сих пор остается определенное количество противников Украины. Об этом 24 Каналу рассказал российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский, отметив, что американцы с удовольствием обсуждают судьбу командующего Черноморским флотом России Виктором Соколовым.

Кто занимает антиукраинскую позицию в США

Однако только издание The New York Times не видит положительных изменений на фронте Украины. Как отметил Пионтковский, The New York Times – газета крайне левого крыла демократической партии США. Есть две категории противников в Америке: трамписты и крайне левое крыло.

В начале полномасштабного вторжения около 30 членов Конгресса написали письмо Джо Байдену. В котором говорилось о том, "стоит ли поддерживать Украину, а также, что, возможно, именно США спровоцировали обеспокоенность желанием расширить НАТО". Однако американский президент быстро навел порядок и они отозвали письмо.

Почему левые партии против Украины? Они видят победу Украины как победу Запада, как победу свободного мира, как победу Соединенных Штатов. Они ненавидят Запад, свободный мир и Соединенные Штаты. Их так научили профессора в лучших американских университетах,

– подчеркнул Пионтковский.

Рабочее настроение начинает ощущаться в политике США

По его словам, позиции в университетах увлекла коммунистическая профессура еще в 1930 годах. Когда было популярно среди американской интеллигенции быть агентом НКВД. Ведь тогда считалось, что якобы НКВД борется за счастливое будущее человечества, за освобождение пролетариата и против фашизма.

Кроме того, The New York Times в день прибытия Владимира Зеленского в Вашингтон опубликовали большое расследование", что якобы удар по Константиновке нанесла не российская ракета, а украинская.

Важно! Российские оккупанты 6 сентября ударили по Константиновке.

The New York Times продолжает сохранять антиукраинскую позицию. Но в основном чувствуются приятные новости: там сорвали руководство Черноморского флота, там прошли "линию Суровикина". Рабочее настроение чувствуется в американской политике", – резюмировал Андрей Пионтковский.

