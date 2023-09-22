Статья от начинающего

Если внимательно прочесть этот текст на всех уровнях понимания, то можно прийти к выводу, что это была скорее плохо написанная публикация с плохо проведенными логическими связями. Кажется, будто это кто-то начинающий писал.

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Безусловно, здесь можно провести иезуитский поворот и признать вслух: "Конечно, мы заинтересованы во всестороннем изучении этого дела и анализе всех возможных версий, потому что здесь говорится о нашем ПВО как одном из важнейших органов жизнеспособности нашего государства".

Можно даже со старта принять некоторые сомнения. К примеру, что в промежутке с 14:00 6 сентября официальных объявлений о воздушной тревоге не было. И что Нацполиция Донецкой области поначалу пообещала предоставить больше данных на своем официальном ресурсе о типе оружия, которое использовали рашисты для этого удара. Однако эти данные так и не были опубликованы.

Можно принять даже в качестве "фоновых данных" то, что до полномасштабного вторжения довольно часто зенитные ракеты у нас ремонтировались методом "каннибализма запчастей" по нерабочим образцам. Можно также принять, что в любой трагедии следует рассматривать все версии произошедшего. Ну, чтобы быть готовыми к тому, что откроется для нас после завершения войны.

НО. Даже приняв все эти стартовые условия, ну как-то, мягко говоря, не кажется убедительной версия, заявленная журналистами NYT о том, что на Константиновку тогда упали вроде бы именно ракеты от нашего "Бука". Неубедительна она из-за нескольких сомнений.

Аргументы, опровергающие публикацию NYT

1) А откуда эти прекрасные люди уверены, что у нас вообще остались зенитные ракеты типа 9М38 к ЗРК Бук? Ведь здесь можем вспомнить и историю со "сливом документов Пентагона" в феврале 2023 года. В частности, о том, что эти ракеты к "Букам" к маю текущего года могли вообще исчерпаться.

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Это при том, что хронический дефицит ракет к советским ЗРК – это история, которую даже на официальном уровне не скрывают. Западные аналитики также неоднократно писали, что, по их данным, у нас достаточно много пусковых под советские средства ПВО, но вот с ракетами – полная беда.

Именно на этом фоне еще в начале 2023 года американские СМИ заявляли, что Пентагон запустил проект по адаптации наших "Буков" под американские ракеты AIM-7 (которые выделяли в нескольких пакетах военной помощи от США).

2) Если это могли быть наши "Буки", какую же воздушную цель они должны были сбивать на предельной дистанции стрельбы?

Берем DeepState Map и меряем, что от Дружковки до текущей линии фронта (как раз Бахмутское направление) – ориентировочно 30 километров, а если выходить по траектории через Константиновку, то выходит все 42 километра к линии фронта. Это при том, что максимальная дальность стрельбы "Бука" составляет до 32 километров.

Если исходить из версии, что это были враждебные БПЛА или авиация у линии фронта, то есть еще один нюанс – по таким воздушным целям на переднем крае обороны работают совсем другие средства нашей ПВО. Будь это налет россиян с использованием дозвуковых крылатых ракет – так воздушной тревоги не было.

3) Авторы NYT заявили версию о "технической неисправности", но они не объяснили, что именно за техническая неисправность должна быть. А там же разные нюансы могут быть. Например, в теории, ракета может не сойти с пусковой, либо потерять наведение и упасть где-либо, либо другая бортовая система отказала. Словом, список возможных вариантов значительно шире, чем просто поверить в утверждение: "А знаете, мы считаем, что эти две ракеты просто пролетели из Дружковки и упали на Константиновку, и никаких аргументов не приводим".

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4) А откуда неназванные взрывотехники-комментаторы для NYT вообще решили, что они правильно опознали результат подрыва, что это была именно боевая часть от ракеты 9М38?

Нюанс в том, что до этого момента ни рашисты в текущей войне, ни в предыдущих войнах никто другой не был "Буками" по наземным целям. Поэтому опознать подрыв БЖД от этой ракеты именно при контакте с наземным объектом – просто не может быть референтных образцов для сравнения.

Тем более, как заявляют сами российские источники, в боевой части 9М38 в "Буке" должны быть обломки не только в форме кубика, но и в форме бабочки. Но вот о "бабочках" авторы NYT ничего не говорят. Однако только "кубики" находятся в боевой части именно к ракетам 5В55 и 48Н6 к ЗРК С-300/400.

5) Ну и напоследок из эмпирического – а из чего вдруг авторы NYT решили, что они сами достигли уровня сверхчеловека, воспетого философией Ницше, и обрели способность распознавать воздушные объекты, летящие со скоростью 4000 – 5000 километров в час или даже быстрее?

А главное, почему они решили, что люди, всматривающиеся в небо, могут буквально с первого взгляда правильно определить направление, откуда оно летит? Серьезно, скорость полета зенитной ракеты 9М38 заявлена на уровне 1500 метров в секунду, то есть даже до 5400 километров в час или другими словами – в 5 раз быстрее звука. К сожалению, это слишком большая скорость, чтобы в принципе адекватно зафиксировать объект с косвенного ракурса.

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Ну а в отношении людей, которые вроде бы куда-то голову повернули и что-то увидели – ну вот серьезно, после этого всего можно попытаться провести такое упражнение: как только загудит что-то наше в воздухе не во время воздушной тревоги, то посчитайте с какой попытки удастся поймать взглядом этот объект в воздухе. Это при том, что речь будет явно об объектах, которые летят менее 1050 километров в час.

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Российские "Калибры" и Х-101 мы можем фиксировать в небе именно потому, что они летят медленнее звука. Аналогичная история и с нашими Storm Shadow. И даже с той злосчастной "Искандер-К", которая влетела в Драмтеатр в Чернигове.

В наших прямых интересах знать всю возможную правду о трагедии в Константиновке 6 сентября этого года. Но нюанс в том, что обсуждение должно происходить на более качественном материале, чем на том, который выложили авторы NYT.