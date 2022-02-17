Як українці оцінили візити міжнародних лідерів до України на тлі загрози вторгнення

Українці оцінили, чи останні візити міжнародних лідерів до України йдуть на користь країні. Також громадяни відповіли на питання щодо позиції країн у підтримці нашої держави.

Опитали дві тисячі людей методом телефонного інтерв'ю у всіх регіонах України, окрім окупованих територій Донбасу та Криму. Опитування проводили з 12 по 13 лютого.

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Українці оцінили, чи допомогли Україні візити міжнародних лідерів

Половина українців впевнені, що останні візити міжнародних лідерів до України йдуть на користь країні, ще чверть вважають, що це ніяк не впливає. Водночас лише 17% думають, що такі візити скоріше шкодять Україні,

– мовиться у результатах опитування.

Ба більше, українці оцінили, чи іноземні партнери захищають інтереси України. Зокрема, згідно з опитуванням:

60% вважають, – США та Великобританія в переговорах по Донбасу захищають інтереси України, натомість 25% осіб – що країни мають нейтральну позицію;

55% опитаних переконані, що ОБСЄ в переговорному процесі займає нейтральну позицію, 28% – захищає інтереси України, 5% – захищає інтереси Росії;

58% опитаних вважають, що Франція має нейтральну позицію, 26% – захищає інтереси України, 8% – захищає інтереси Росії;

69% – Німеччина має нейтральну позицію, 13% – захищає інтереси України, 13% – захищає інтереси Росії.

67% опитаних зазначили, що поверхнево знайомі зі змістом мінських угод, і лише 12% – дуже добре знають їх зміст", – мовиться у опитуванні. Додали, що кожен п'ятий – взагалі не знайомий зі змістом угод. Проте цей показник знизився за останні 4 роки – з 39% до 21%.

Зверніть увагу! Опитування провели 12 – 13 лютого серед 2 тисяч респондентів методом телефонних інтерв'ю. Аудиторія – населення віком від 18 років з усіх регіонів, крім тимчасово окупованих.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Похибка репрезентативності з імовірністю 0,95 становить не більше як 2,2%.

До речі, тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін заявила, що США, партнери та союзники роблять все, щоб заохотити президента Путіна вибрати шлях дипломатії.

Коротко про візити міжнародних лідерів в Україну

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