"Є чотири папки з варіантами дій": Генштаб ЗСУ розкрив, як військові планують операції

Українські військові декілька можливих варіантів дій на різних ділянках фронту. Водночас для командування важливо не дозволяти російським силам перехопити ініціативу.

Про це розповів начальник Головного оперативного управління Генштабу генерал-майор Олександр Комаренко в інтерв'ю "РБК-Україна".

Як військові планують операції?

У Олександра Комаренка запитали, чи були в Генштабу ЗСУ операції, які не відбулися з тих чи інших причин.

Начальник Головного оперативного управління у відповідь пояснив, що робота з пошуку можливих напрямків дій триває постійно. За його словами, навіть якщо певний напрямок уже опрацьовується, але активні дії там поки не проводилися, це не означає, що вони не можуть відбутися в майбутньому.

Тому певні напрацювання щодо тих чи інших ділянок у нас є – наприклад, ось чотири папки з варіантами наших дій на інших напрямках, які можуть бути реалізовані і чекають свого часу,

– додав Комаренко.

Він наголосив, що українська розвідка постійно працює та здобуває інформацію, на основі якої військові планують оборонні дії з урахуванням кроків противника.

Водночас, за словами Комаренка, лише реагування на дії ворога не може забезпечити успіху: окремо також плануються операції, покликані змусити противника змінити власні плани і діяти не так, як він розраховував, щоб нав'язати йому ініціативу.

Яка зараз ситуація на фронті?