Майбутня безпека України та світу: як Захід може вплинути на ситуацію в Росії

Світова безпека має початися із демократичних змін у Росії та Білорусі. Внаслідок зміни влади в обох тоталітарних країнах можна досягнути значних результатів для покращення безпекової ситуації.

Про це 24 Каналу розповів Валерій Клочок – керівник Центру громадської аналітики "Вежа". За його словами, Захід повинен зрозуміти, якими шляхами може повпливати на внутрішні процеси у Росії.

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Вплив на внутрішньополітичну ситуацію Росії

Якщо в процесі можливих перемовин Україна поставить Росії умову вивести всі війська з наших територій, то цей процес може розтягнутись на роки. Важливо зауважити, що 2024 року у низці європейський та не лише країн відбуватимуться вибори. В цьому випадку необхідно зрозуміти, які є інструменти демократичного впливу на політику та конструкцію іншої держави, зокрема Росії.

Ми не можемо навіть гіпотетично допустити, що країни Заходу збирають війська НАТО, заходять однією колоною на Червону площу, прибирають звідти Путіна, ставлять туди свою тимчасову адміністрацію і кажуть росіянам, щоб вони проводили у себе демократичні процеси. Такий сценарій уже хотіли застосувати в Афганістані, але не спрацювало,

– зазначив Валерій Клочок.

Очевидно, що Захід ніколи не дозволить собі зробити щось подібне, тому що це підриває засади світової демократії. Натомість, на думку Клочка, Заходу потрібно вливати гроші в опозиційний рух у Білорусі та Росії. Зокрема, створювати диверсійні групи та умови для нормального існування потужних опозиційних політичних сил там.

"Справді, Заходу потрібно розуміти, якими методами, інструментами та засобами вони б могли впливати на внутрішньополітичну ситуацію в Росії", – наголосив керівник Центру громадянської аналітики.

Він додав, що було б доречно взяти до уваги інформаційні під час холодної війни.

Валерій Клочок про світову безпеку: дивитись відео

Зміна Білорусі важлива

Валерій Клочок переконаний, що Білорусь є певним стовпом Росії. Зі слабкою економікою, але великою територією, плацдармом для протистояння Росії країнам НАТО.

Це може видаватися, на перший погляд, дрібницею, але ні. На початку широкомасштабного вторгнення вони говорили про "союзні війська", "союзні галузі" і так далі. Тобто вони формували думку широкого загалу, за кордоном у тому числі, що Білорусь є невід'ємною частиною Росії,

– зауважив Клочок.

Якщо такі процеси почнуться в Білорусі й там зможуть змістити Лукашенка, тоді відповідно і Путін, і всі, хто дивитиметься на це збоку, розумітимуть невідворотність таких процесів у Росії. Якщо Заходу, наприклад, вдасться змінити Білорусь, то це буде величезний доробок як для безпеки України, так і Європейського Союзу.

Ситуація в Росії складна, але не пропаща

Отож часовий проміжок до 2024 дуже малий, тому критично важливо зрозуміти, яким чином світ може повпливати на внутрішньополітичну ситуацію в Росії.

Я вважаю, що в цьому короткому часовому проміжку – ніяк. Немає на це часу. Але процес треба запускати вже вчора, а не казати, що завтра не буде часу і таке інше,

– підкреслив Клочок.

Якщо припустити, що Владімір Путін виграє на виборах 2024 року з перевагою в 1%, тоді можна було б стверджувати, що в Росії запустились серйозні внутрішньополітичні процеси.

Втім лише тоді, коли у Росії будуть сформована певні групи людей з критичним мисленням, які морально готові до того, що Путін більше не головуватиме країною, тоді й будуть передумови для перемовин та зміни внутрішньої ситуації в Росії після 2024 року.

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