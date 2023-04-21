Ця ситуація може свідчити, що Шойгу та Гєрасімов втратили довіру Путіна. Російський політолог Аббас Галлямов в ефірі 24 Каналу висловив сумнів у такі версії подій. На його думку, це може бути пов’язано з раптовістю візиту, на який банально не встигли запросити вищих російських військових чиновників.

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Банальний бардак

Він також висловив заперечення, що візит Путіна без Шойгу пов’язаний з виборчою кампанією. Путін, ймовірно, не задоволений Герасімовим та Шойгу і не хоче з ними спілкуватись. Але ця версія розбивається об повідомлення пресслужби російського диктатора, яке каже, що у той самий день він зустрічався з Шойгу в Росії.

"Якби Шойгу знав про зустріч, він би обов’язково напросився, щоб контролювати все те, що його підлеглі могли наговорити Путіну. Але раптово всі генерали дізнаються, що Шойгу не буде. Його "акції" миттєво падають. Лапін (начштабу сухопутних військ Росії – 24 Канал) зрозумів, що може напряму спілкуватись з президентом, не озираючись на Шойгу. Якісь конспірологи одразу б заявили, що Путін придивляється до кандидатів на місце Шойгу", – заявив Галлямов.

Аббас Галлямов про поїздку Путіна на окуповані території: дивитись відео

Втім, він більше схиляється до версії, що це була раптова поїздка. Про це свідчить, наприклад, поганий звук під час його спілкування з російськими військовими.

"Часто ми шукаємо складні причини, щоб пояснити прості речі. Якщо це можна пояснити звичайним бардаком, то скоріш за все так і є. Але зверну увагу, що спілкування президента з підлеглими без їхнього керівника – це апаратний моветон. Так не робиться", – додав політолог.

Візит Путіна на окуповані території