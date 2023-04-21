Эта ситуация может свидетельствовать о том, что Шойгу и Герасимов потеряли доверие Путина. Российский политолог Аббас Галлямов в эфире 24 Канала выразил сомнение в таких версиях событий. По его мнению, это может быть связано с внезапностью визита, на который банально не успели пригласить российских военных чиновников.

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Банальный бардак

Он также выразил возражение, что визит Путина без Шойгу связан с избирательной кампанией. Путин, вероятно, не доволен Герасимовым и Шойгу и не хочет с ними общаться. Но эта версия разбивается о сообщении пресс-службы российского диктатора, которое говорит, что в тот же день он встречался с Шойгу в России.

"Если бы Шойгу знал о встрече, он бы обязательно напросился, чтоб контролировать все то, что его подчиненные могли наговорить Путину. Но внезапно все генералы узнают, что Шойгу не будет. Его "акции" мгновенно падают. Лапин (начштаба сухопутных войск России) - 24 Канал) понял, что может напрямую общаться с президентом, не оглядываясь на Шойгу. Какие-то конспирологи сразу бы заявили, что Путин присматривается к кандидатам на место Шойгу", – заявил Галлямов.

Аббас Галлямов о поездке Путина на оккупированные территории: смотреть видео

Впрочем, он больше склоняется к версии, что это внезапная поездка. Об этом свидетельствует, например, плохой звук при его общении с русскими военными.

"Часто мы ищем сложные причины, чтобы объяснить простые вещи. Если это можно объяснить обычным бардаком, то, скорее всего, так и есть. Но обратим внимание, что общение президента с подчиненными без их руководителя – это аппаратный моветон. Так не делается", – добавил политолог.

Визит Путина на оккупированные территории