Знищення російських А-50 і Су: Черник сказав, як це вплине на ракетні обстріли росіян
Росіяни дедалі частіше втрачають авіаційний арсенал. Знищення А-50, Іл-22, Су-34 та Су-30МС – це надзвичайно важливі цілі для Сил оборони з кількох причин.
Військовий експерт Петро Черник проаналізував 24 Каналу останні летючі втрати окупантів, пояснивши, як вони вплинуть на здатність росіян запускати ракети.
Зверніть увагу Ми попереджали, – у ЗСУ прокоментували можливе збиття А-50 над Азовським морем
Як втрата А-50 та "сушок" вплине на ракетні обстріли
Зменшення російської авіації помітно зростає, що ускладнює окупантам запуск ракет. Лише за 22 та 25 грудня 2023 року на Південному напрямку українські воїни знищили 5 літаків Су-34 та один Су-30МС. Також Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтвердив, що українські захисники збили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та командний пункт Іл-22М.
Кожний ракетний пуск – це серйозно. Навіть одна ракета, яка "прориває" нашу оборону (вкрай небезпечна – 24 Канал). Ті самі Х-101 мають 400 кілограмів бойової частини. Тут для нас є покращення. Наступні пуски з Півдня буде набагато важче робити,
– підкреслив Петро Черник.
Позаяк кожна ракета потребує "цілесупроводження", яке Сили оборони суттєво ускладнили. Утім, не варто сподіватися, що росіяни розслабилися. Вони мають ще 7 повноцінних робочих бортів А-50.
Нагадаємо, рік тому в Білорусі вдалося пошкодити один А-50. Стан літака досі невідомий, бо складно відновити 20 тонний локатор.
Від 7 бортів не можна скасовувати небезпеки, але тепер окупанти будуть набагато обережніші. Машини працюватимуть з дальшої відстані, а це ускладнить якісне наведення ракети,
– резюмував військовий експерт.
Чим важливий А-50 для ворога
За словами Черника, саме А-50 "підсвічують" літакам Ту-95МС пуски крилатих ракет Х-101 чи Х-555 та Ту-22М3 пуски гіперзвукових ракет Х-22Н, збиття яких наразі не зафіксовано на офіційному рівні.
Зауважимо, що росіяни більше не зможуть побудувати подібні повітряні судна, бо загалом мали на озброєнні близько 9 літаків А-50 у різних модифікаціях.
Це гостра фінансова втрата. Така машина коштує понад 330 мільйонів доларів – це неймовірно багато. Раз таке сталося, це означає, що рівень нашої технологічної спроможності для збиття таких цілей суттєво зріс. Чим збили? До версій не будемо вдаватися, поки не буде офіційного підтвердження,
– сказав військовий експерт.
Актуальна інформація про знищення А-50 та Іл-22М
- Українські військові ввечері, 14 січня, збили над Азовським морем російський літак А-50 та повітряний командний пункт Іл-22М.
- Близько 21:00 повітряний командний пункт Іл-22М здійснював чергування в районі Стрілкового на Херсонщині, де й був підбитий. Згодом стало відомо про збиття Повітряними силами військового літака А-50, який чергував у районі Кирилівки на Запоріжжі.
- Командувач Повітряних сил Збройних Сил України Микола Олещук прокоментував збиття бортів, написавши у своєму телеграм-каналі "це вам за Дніпро! Горіть у пеклі, нелюди!".
- Авіаційний експерт Валерій Романенко назвав збиття А-50 найбільшою втратою ворога у повітрі. Оскільки цей літак – летючий радар, який обладнаний радіолокаційною станцією. Судно на малих висотах підходить до лінії фронту, що унеможливлює роботу української авіації.