Знищення російських А-50 і Су: Черник сказав, як це вплине на ракетні обстріли росіян

Росіяни дедалі частіше втрачають авіаційний арсенал. Знищення А-50, Іл-22, Су-34 та Су-30МС – це надзвичайно важливі цілі для Сил оборони з кількох причин.

Військовий експерт Петро Черник проаналізував 24 Каналу останні летючі втрати окупантів, пояснивши, як вони вплинуть на здатність росіян запускати ракети.

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Як втрата А-50 та "сушок" вплине на ракетні обстріли

Зменшення російської авіації помітно зростає, що ускладнює окупантам запуск ракет. Лише за 22 та 25 грудня 2023 року на Південному напрямку українські воїни знищили 5 літаків Су-34 та один Су-30МС. Також Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтвердив, що українські захисники збили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та командний пункт Іл-22М.

Кожний ракетний пуск – це серйозно. Навіть одна ракета, яка "прориває" нашу оборону (вкрай небезпечна – 24 Канал). Ті самі Х-101 мають 400 кілограмів бойової частини. Тут для нас є покращення. Наступні пуски з Півдня буде набагато важче робити,

– підкреслив Петро Черник.

Позаяк кожна ракета потребує "цілесупроводження", яке Сили оборони суттєво ускладнили. Утім, не варто сподіватися, що росіяни розслабилися. Вони мають ще 7 повноцінних робочих бортів А-50.

Нагадаємо, рік тому в Білорусі вдалося пошкодити один А-50. Стан літака досі невідомий, бо складно відновити 20 тонний локатор.

Від 7 бортів не можна скасовувати небезпеки, але тепер окупанти будуть набагато обережніші. Машини працюватимуть з дальшої відстані, а це ускладнить якісне наведення ракети,

– резюмував військовий експерт.

Чим важливий А-50 для ворога

За словами Черника, саме А-50 "підсвічують" літакам Ту-95МС пуски крилатих ракет Х-101 чи Х-555 та Ту-22М3 пуски гіперзвукових ракет Х-22Н, збиття яких наразі не зафіксовано на офіційному рівні.

Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат наголосив, що ракети Х-22Н неможливо збити тими засобами, які є на озброєнні України. Навіть найсучасніші комплекси С-300, які в нас є, не можуть збити дану ракету. Вони не мають такої технічної можливості.

Зауважимо, що росіяни більше не зможуть побудувати подібні повітряні судна, бо загалом мали на озброєнні близько 9 літаків А-50 у різних модифікаціях.

Це гостра фінансова втрата. Така машина коштує понад 330 мільйонів доларів – це неймовірно багато. Раз таке сталося, це означає, що рівень нашої технологічної спроможності для збиття таких цілей суттєво зріс. Чим збили? До версій не будемо вдаватися, поки не буде офіційного підтвердження,

– сказав військовий експерт.

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