Уничтожение российских А-50 и Су: Черник сказал, как повлияет на ракетные обстрелы врага

Россияне все чаще теряют авиационный арсенал. Уничтожение А-50, Ил-22, Су-34 и Су-30МС – это чрезвычайно важные цели для Сил обороны по нескольким причинам.

Военный эксперт Петр Черник проанализировал 24 Каналу последние воздушные потери оккупантов, объяснив, как они повлияют на способность россиян запускать ракеты.

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Как потеря А-50 и "сушек" повлияет на ракетные обстрелы

Уменьшение российской авиации заметно растет, что усложняет оккупантам запуск ракет. Только за 22 и 25 декабря 2023 года на южном направлении украинские воины уничтожили 5 самолетов Су-34 и один Су-30МС. Также Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил, что украинские защитники сбили вражеский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и командный пункт Ил-22М.

Каждый ракетный пуск – это серьезно. Даже одна ракета, которая "прорывает" нашу оборону (крайне опасна – 24 Канал). Те же Х-101 имеют 400 килограммов боевой части. Здесь для нас есть улучшения. Следующие пуски с Юга будет гораздо труднее делать,

– подчеркнул Петр Черник.

Поскольку каждая ракета нуждается в "целесопровождении", которое Силы обороны существенно усложнили. Впрочем, не стоит надеяться, что россияне расслабились. У них еще 7 полноценных рабочих бортов А-50.

От 7 бортов нельзя отменять опасности, но теперь оккупанты будут гораздо осторожнее. Машины будут работать с большего расстояния, а это усложнит качественное наведение ракеты,

– резюмировал военный эксперт.

Напомним, год назад в Беларуси удалось повредить один А-50. Состояние самолета до сих пор неизвестно, потому что сложно восстановить 20-тонный локатор.

Чем важен А-50 для врага

По словам Черника, именно А-50 "подсвечивают" самолетам Ту-95МС пуски крылатых ракет Х-101 или Х-555 и Ту-22М3 пуски гиперзвуковых ракет Х-22Н, сбивание которых не зафиксировано на официальном уровне.

Спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат подчеркнул, что ракеты Х-22Н невозможно сбить теми средствами, которые есть на вооружении Украины. Даже самые современные комплексы С-300, которые у нас есть, не могут сбить данную ракету. У них нет такой технической возможности.

Заметим, что россияне больше не смогут построить подобные воздушные суда, потому что в целом у них было на вооружении около 9 самолетов А-50 в различных модификациях.

Это острая финансовая потеря. Такая машина стоит более 330 миллионов долларов – это очень много. Раз такое случилось, это означает, что уровень нашей технологической способности для уничтожения таких целей существенно вырос. Чем сбили? К версиям не будем прибегать пока не будет официального подтверждения,

– сказал военный эксперт.

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