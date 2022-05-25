Яка саме це буде зброя – ще не зрозуміло, – Шабунін розповів про процедурний нюанс ленд-лізу

В рамках озброєння по ленд-лізу на наше озброєння передбачено 15-20 мільярдів доларів, варто зазначити, що це значна сума і вже дуже багато важить. Але якою саме буде ця зброя, поки що невідомо.

Про це 24 каналу розповів голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін. Він також зазначив, що маємо певний процедурний нюанс, наша влада добре працює із адміністрацією Байдена та за його програмою ми отримуємо зброю.

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"Непогано працюємо також із Пентагоном – там ми теж отримуємо зброю. Але ці дві програми трохи обмежені у варіації зброї, яку вони можуть надавати – це зброя зі складів. А є ще третя програма – Конгресу США, до речі, система "Залізний Купол" в Ізраїлі фінансується саме з цієї програми", – пояснює Віталій Шабунін.

Особливість її у тому, що можна замовляти озброєння наперед та замовляти сучасну зброю, вже багато тижнів поспіль ми вмовляємо владу сконцентруватися саме на цій програмі постачання зброї для України,

– говорить Шабунін.

Президент Зеленський консолідував американське суспільство у допомозі нам, зокрема і зброєю. А суспільство ближче до конгресменів, саме тому нам буде легше працювати з представниками американського народу, аніж із Байденом, пояснює голова ЦПК.

Яка зброя найбільш необхідна українській армії

Високоточні ракети, які здатні вражати цілі на кілька сотень кілометрів. Також надзвичайно важливо отримати дрони, додаткові системи ППО/ПРО (протиповітряна та протиракетна оборона) і боєприпаси, про це розповів голова Офісу президента України Єрмак.

Андрій Єрмак додатково виділив реактивні системи залпового вогню MLRS-270. Вона буває у різних модифікаціях: найменша дальність – 32 кілометри, найбільша – 300 кілометрів. Все залежить від боєприпасів.

Коли допомога від ленд-лізу стане відчутною

19 травня Сенат США ухвалив надзвичайно велику фінансову підтримку для України – аж 40 мільярдів доларів. Варто додати, що лише частина з цих грошей піде саме на озброєння. До прикладу, 4,4 мільярда виділили для постачання продовольства Україні та іншим державам тощо. Президент США Джо Байден вже підписав цей закон.

Громадський діяч та волонтер Сергій Притула пояснює, що зараз немає чіткого розуміння, які саме об'єми допомоги та коли почнуть надходити в Україну завдяки ленд-лізу. Утім, є приблизні уявлення, як виглядає логістика за попередніми поставками. На думку Притули, потрібно почекати місяць, аби помітити перші результати від ленд-лізу.

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