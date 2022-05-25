Какое именно это будет оружие – еще не понятно – Шабунин рассказал о процедурном нюансе ленд-лиза

В рамках вооружения по ленд-лизу на наше вооружение предусмотрено 15-20 миллиардов долларов, стоит отметить, что это значительная сумма и уже очень важна. Но каким именно будет это оружие, пока неизвестно.

Об этом 24 каналу рассказал глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин. Он также отметил, что есть определенный процедурный нюанс, наша власть хорошо работает с администрацией Байдена и по его программе мы получаем оружие.

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"Неплохо работаем также с Пентагоном – там мы тоже получаем оружие. Но эти две программы несколько ограничены в вариации оружия, которое они могут предоставлять – это оружие со складов. А есть еще третья программа – Конгресса США, кстати, система "Железный Купол" в Израиле финансируется именно из этой программы", – объясняет Виталий Шабунин.

Особенность ее в том, что можно заказывать вооружение заранее и заказывать современное оружие, уже много недель подряд мы уговариваем власть сконцентрироваться именно на этой программе поставки оружия для Украины.

– говорит Шабунин.

Президент Зеленский консолидировал американское общество в помощи нам, в том числе и оружием. А общество ближе к конгрессменам, поэтому нам будет легче работать с представителями американского народа, чем с Байденом, объясняет глава ЦПК.

Какое оружие наиболее необходимо украинской армии

Высокоточные ракеты, способные поражать цели на несколько сотен километров. Также очень важно получить дроны, дополнительные системы ПВО/ПРО (противовоздушная и противоракетная оборона) и боеприпасы, рассказал глава Офиса президента Украины Ермак.

Андрей Ермак дополнительно выделил реактивные системы залпового огня MLRS-270 . Она бывает в разных модификациях: малейшая дальность – 32 километра, наибольшая – 300 километров. Всё зависит от боеприпасов.

Когда помощь от ленд-лиза станет ощутимой

19 мая Сенат США принял чрезвычайно большую финансовую поддержку для Украины – 40 миллиардов долларов. Стоит добавить, что только часть этих денег пойдет именно на вооружение. К примеру, 4,4 миллиарда выделили для поставки продовольствия Украине и другим государствам. Президент США Джо Байден уже подписал этот закон.

Общественный деятель и волонтер Сергей Притула объясняет , что сейчас нет четкого понимания, какие именно объемы помощи и когда начнут поступать в Украину благодаря ленд-лизу. Впрочем, есть приблизительные представления, как выглядит логистика по предварительным поставкам. По мнению Притулы, нужно подождать месяц, чтобы увидеть первые результаты от ленд-лиза.

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