16 січня, 20:00
В яких областях вдарить мороз до -25 градусів, і коли знизиться температура

Маргарита Волошина
Основні тези
  • У північних, Хмельницькій та Вінницькій областях 17 січня очікуються морози до -25 градусів, з 18 по 19 січня такі морози залишаться лише на півночі.
  • У денний час температура коливатиметься від -9 до -14 градусів, у південних областях та на Закарпатті нічні морози становитимуть від -6 до -13 градусів.

У деяких областях найближчими днями температура повітря знизиться до 25 градусів морозу. Водночас нижчих показників чекати не варто.

Відповідну інформацію у коментарі 24 Каналу повідомила пресслужба Українського гідрометеорологічного центру.

Які морози чекати в Україні?

За даними Укргідрометцентру, у більшості областей України температура повітря у нічний час знизиться і коливатиметься у діапазоні від 15 до 20 градусів морозу, але подекуди буде холодніше. 

У північних, а також Хмельницькій та Вінницькій областях 17 січня очікуються показники в межах від 22 до 25 градусів морозу. В період з 18 по 19 січня такі морози затримаються лише на півночі.

У денний час температура повітря становитиме в межах від 9 до 14 градусів морозу. У південних областях та на Закарпатті стовпчики термометрів покажуть дещо вищу температуру. 

Синоптики повідомили, що на цих територіях протягом ночі очікується від 6 до 13 градусів морозу. У денні години температура повітря там коливатиметься від 1 до 8 градусів морозу.

Чи буде посилення морозів?

  • Також повідомляли, що зниження температури до 30 градусів морозу, про що повідомляли деякі ресурси, наразі не передбачається, хоч погода залишатиметься вдосталь холодною.

  • Водночас ознак того, що невдовзі в Україні відійдуть морози або ж прийде потепління, наразі немає. Часткове послаблення холоду поки можливе виключно місцями на Закарпатті.