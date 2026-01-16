В яких областях вдарить мороз до -25 градусів, і коли знизиться температура

У деяких областях найближчими днями температура повітря знизиться до 25 градусів морозу. Водночас нижчих показників чекати не варто.

Відповідну інформацію у коментарі 24 Каналу повідомила пресслужба Українського гідрометеорологічного центру.

Які морози чекати в Україні?

За даними Укргідрометцентру, у більшості областей України температура повітря у нічний час знизиться і коливатиметься у діапазоні від 15 до 20 градусів морозу, але подекуди буде холодніше.

У північних, а також Хмельницькій та Вінницькій областях 17 січня очікуються показники в межах від 22 до 25 градусів морозу. В період з 18 по 19 січня такі морози затримаються лише на півночі.

У денний час температура повітря становитиме в межах від 9 до 14 градусів морозу. У південних областях та на Закарпатті стовпчики термометрів покажуть дещо вищу температуру.

Синоптики повідомили, що на цих територіях протягом ночі очікується від 6 до 13 градусів морозу. У денні години температура повітря там коливатиметься від 1 до 8 градусів морозу.

Чи буде посилення морозів?