В каких областях ударит мороз до -25 градусов, и когда снизится температура
- В северных, Хмельницкой и Винницкой областях 17 января ожидаются морозы до -25 градусов, с 18 по 19 января такие морозы останутся только на севере.
- В дневное время температура будет колебаться от -9 до -14 градусов, в южных областях и на Закарпатье ночные морозы составят от -6 до -13 градусов.
В некоторых областях в ближайшие дни температура воздуха снизится до 25 градусов мороза. В то же время более низких показателей ждать не стоит.
Соответствующую информацию в комментарии 24 Канала сообщила пресс-служба Украинского гидрометеорологического центра.
Какие морозы ждать в Украине?
По данным Укргидрометцентра, в большинстве областей Украины температура воздуха в ночное время снизится и будет колебаться в диапазоне от 15 до 20 градусов мороза, но местами будет холоднее.
В северных, а также Хмельницкой и Винницкой областях 17 января ожидаются показатели в пределах от 22 до 25 градусов мороза. В период с 18 по 19 января такие морозы задержатся только на севере.
В дневное время температура воздуха составит в пределах от 9 до 14 градусов мороза. В южных областях и на Закарпатье столбики термометров покажут несколько более высокую температуру.
Синоптики сообщили, что на этих территориях в течение ночи ожидается от 6 до 13 градусов мороза. В дневные часы температура воздуха там будет колебаться от 1 до 8 градусов мороза.
Будет ли усиление морозов?
Также сообщали, что снижение температуры до 30 градусов мороза, о чем сообщали некоторые ресурсы, пока не предвидится, хотя погода будет оставаться достаточно холодной.
В то же время признаков того, что вскоре в Украине отойдут морозы или же придет потепление, пока нет. Частичное ослабление холода пока возможно исключительно местами на Закарпатье.