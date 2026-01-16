В каких областях ударит мороз до -25 градусов, и когда снизится температура

В некоторых областях в ближайшие дни температура воздуха снизится до 25 градусов мороза. В то же время более низких показателей ждать не стоит.

Соответствующую информацию в комментарии 24 Канала сообщила пресс-служба Украинского гидрометеорологического центра.

Смотрите также Мороз до -25 и небольшой снег местами: прогноз погоды на 17 января

Какие морозы ждать в Украине?

По данным Укргидрометцентра, в большинстве областей Украины температура воздуха в ночное время снизится и будет колебаться в диапазоне от 15 до 20 градусов мороза, но местами будет холоднее.

В северных, а также Хмельницкой и Винницкой областях 17 января ожидаются показатели в пределах от 22 до 25 градусов мороза. В период с 18 по 19 января такие морозы задержатся только на севере.

В дневное время температура воздуха составит в пределах от 9 до 14 градусов мороза. В южных областях и на Закарпатье столбики термометров покажут несколько более высокую температуру.

Синоптики сообщили, что на этих территориях в течение ночи ожидается от 6 до 13 градусов мороза. В дневные часы температура воздуха там будет колебаться от 1 до 8 градусов мороза.

Будет ли усиление морозов?