Хмарно, дощі, а подекуди й туман: погода в Україні на 12 листопада
11 листопада, 15:41
Хмарно, дощі, а подекуди й туман: погода в Україні на 12 листопада

Ірина Марціяш

В Україні в середу, 12 листопада, буде хмарно з проясненнями. В деяких регіонах місцями прогнозують туман.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода 12 листопада?

Синоптики зазначають, що над Україною затримається волога повітряна маса, що зумовлюватиме переважно похмуру погоду з дощами, у південно-східній частині країни вночі та вранці – ще й із туманами. 

Фахівці зазначають, що ніч буде теплою, як для цієї пори, а прогрівання повітря вдень незначним.

Хмарно з проясненнями. Невеликі дощі. Вночі та вранці у південно-східних областях місцями туман, 
– прогнозують синоптики.

Очікується, що вітер переважно північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура вночі 3 – 8 градусів тепла; вдень 5 – 10 градусів, на півдні та сході 8 – 13 градусів.

Якою буде погода в обласних центрах?

  • Київ +6...+8;

  • Ужгород +7...+9;

  • Львів +8...+10;

  • Івано-Франківськ +7...+9;

  • Тернопіль +7...+9;

  • Чернівці +7...+9;

  • Хмельницький +7...+9;

  • Луцьк +7...+9;

  • Рівне +7...+9;

  • Житомир +7...+9;

  • Вінниця +7...+9;

  • Одеса +10...+12;

  • Миколаїв +10...+12;

  • Херсон +10...+12;

  • Сімферополь +10...+12;

  • Кропивницький +8...+10;

  • Черкаси +7...+9;

  • Чернігів +7...+9;

  • Суми +7...+9;

  • Полтава +7...+9;

  • Дніпро +9...+11;

  • Запоріжжя +10...+12;

  • Донецьк +10...+12;

  • Луганськ +10...+12;

  • Харків +10...+12.


Погода на 12 листопада / Карта Укргідрометцентру

Чи будуть сильні дощі в листопаді?

  • В інтерв'ю 24 Каналу представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, чи чекати сильних опадів в листопаді.

  • Синоптикиня пояснила, що у листопаді можливі різні синоптичні процеси, проте насамперед цьому місяцю притаманна підвищена вологість. Попри це, місячна кількість опадів усе ж здебільшого буде в межах норми.