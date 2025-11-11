Облачно, дожди, а местами и туман: погода в Украине на 12 ноября
В Украине в среду, 12 ноября, будет облачно с прояснениями. В некоторых регионах местами прогнозируют туман.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Какой будет погода 12 ноября?
Синоптики отмечают, что над Украиной задержится влажная воздушная масса, что будет обусловливать преимущественно пасмурную погоду с дождями, в юго-восточной части страны ночью и утром – еще и с туманами.
Специалисты отмечают, что ночь будет теплой, как для этого времени, а прогрев воздуха днем незначительным.
Облачно с прояснениями. Небольшие дожди. Ночью и утром в юго-восточных областях местами туман,
– прогнозируют синоптики.
Ожидается, что ветер преимущественно северо-западный, 5 – 10 метров в секунду. Температура ночью 3 – 8 градусов тепла; днем 5 – 10 градусов, на юге и востоке 8 – 13 градусов.
Какой будет погода в областных центрах?
Киев +6...+8;
Ужгород +7...+9;
Львов +8...+10;
Ивано-Франковск +7...+9;
Тернополь +7...+9;
Черновцы +7...+9;
Хмельницкий +7...+9;
Луцк +7...+9;
Ровно +7...+9;
Житомир +7...+9;
Винница +7...+9;
Одесса +10...+12;
Николаев +10...+12;
Херсон +10...+12;
Симферополь +10...+12;
Кропивницкий +8...+10;
Черкассы +7...+9;
Чернигов +7...+9;
Сумы +7...+9;
Полтава +7...+9;
Днепр +9...+11;
Запорожье +10...+12;
Донецк +10...+12;
Луганск +10...+12;
Харьков +10...+12.
Погода на 12 ноября / Карта Укргидрометцентра
Будут ли сильные дожди в ноябре?
В интервью 24 Канала представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, ждать ли сильных осадков в ноябре.
Синоптик объяснила, что в ноябре возможны различные синоптические процессы, однако прежде всего этому месяцу присуща повышенная влажность. Несмотря на это, месячное количество осадков все же в основном будет в пределах нормы.