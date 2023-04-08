Якщо в Україні відмовляються приймати Дію: у Мінцифри радять викликати поліцію

В Україні документи в Дії вважаються офіційними та є повним юридичним аналогом звичайних документів. Якщо їх не приймають в нашій країні, то в Мінцифри пояснюють, як варто діяти.

Керівник з розвитку електронних послуг Мінцифри Мстислав Банік розповів у інтерв'ю "Розмові", що людина має право поскаржитись. Ба більше, можна сміливо викликати поліцію, пише 24 Канал.

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Що робити, якщо не приймають документи в Дії

Мстислав Банік зауважив, що документи в Дії можна показувати не тільки для державних послуг, а будь-де. Адже мовиться про цифровий паспорт, який має повну юридичну силу, як ID-картка, паспорт-книжечка чи в межах України – закордонний паспорт.

Тому відмова прийняти цифровий паспорт – рівноцінна відмові взяти будь-який інший паспорт. Це правопорушення. Можна сміливо викликати поліцію,

– заявив посадовець.

Він пояснив, що це стосується всіх документів у Дії. Окрім того, додатково можна написати в підтримку Дії. Тоді Мінцифри додатково пропрацює з цією компанією чи установою технічну можливість, щоб вони приймали документи в Дії.

Однак керівник з розвитку електронних послуг Мінцифри розповів, що загалом вже мовиться про 8 тисяч організацій та установ, які приймають цифрові документи.

Останні новини щодо Дії

Мстислав Банік розповів, що, якщо не говорити про юридичне відображення документів, то зараз найпопулярніші у Дії військові сервіси. Проте посадовець розповідав, що повістки в Дії приходити не будуть.

Керівник з розвитку електронних послуг у Мінцифрі розповів, що у застосунку слід очікувати послугу "розмитнення", заміну посвідчення водія і скасування належного користувача.

Окрім того, в Дії з'явилась нова військова облігація. Мовиться про ще один вид військових облігацій "Ялта".