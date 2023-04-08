Керівник з розвитку електронних послуг у Мінцифрі Мстислав Банік розповів про найпопулярніші послуги в додатку. Про це пише 24 Канал.
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Які послуги в Дії найпопулярніші
Військові сервіси
За словами Баніка, якщо не говорити про юридичне відображення документів, то зараз найпопулярніші у Дії військові сервіси.
З військових сервісів є цілий набір, які в топі популярності, зокрема радіо й телебачення. До прикладу, коли транслювали "Євробачення-2022", мільйон людей подивились його через дію. На другому місці – військові облігації та донати. Зокрема безпосередньо через Дію було продано близько 500 тисяч облігацій.
Цивільні сервіси
Що не стосується військових сервісів, то на першому місці – опитування, у них беруть участь мільйони людей. Крім цього, зовсім нещодавно була дуже популярна послуга "Заміна лампочок". До цього однією з найпопулярніших сервісів були послуги для переселенців.
Чи будуть у Дії приходити повістки
- Раніше Мстислав Банік розповів, що є визначені нормативами способи, якими доставляються повістки й в Дії вони приходити не будуть. Це політична позиція.
- Банік також роз'яснив, звідки з'явились такі припущення. У Дії приходять судові сповіщення, що значно економить гроші державі. На його думку, саме термін "судові повістки" спричинив ефект "зіпсованого телефону".
- Натомість скоро у Дії має з'явитися послуга "розмитнення". Також буде доступна заміна посвідчення водія і скасування належного користувача.