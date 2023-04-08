Если в Украине отказываются принимать Дию: в Минцифры советуют вызвать полицию

В Украине документы в Дии считаются официальными и являются полным юридическим аналогом обычных документов. Если их не принимают в нашей стране, то в Минцифре объясняют, как следует поступать.

Руководитель по развитию электронных услуг Минцифры Мстислав Баник рассказал в интервью "Разговора", что человек имеет право пожаловаться. Более того, можно смело вызвать полицию, пишет 24 Канал.

Смотрите также Какими услугами в Дии больше всего пользуются украинцы

Что делать, если не принимают документы в Дии

Мстислав Баник отметил, что документы в Дии можно показывать не только для государственны услуг, а где угодно. Ведь речь идет о цифровом паспорте, который имеет полную юридическую силу, как ID-карта, паспорт-книжечка или в пределах Украины – загранпаспорт.

Поэтому отказ принять цифровой паспорт – равноценный отказу взять любой другой паспорт. Это правонарушение. Можно смело вызвать полицию,

– заявил чиновник.

Он пояснил, что это касается всех документов в Дии. Кроме того, дополнительно можно написать в поддержку Дии. Тогда Минцифры дополнительно проработает с этой компанией или учреждением техническую возможность принимать документы в Дии.

Однако руководитель по развитию электронных услуг Минцифры рассказал, что в общей сложности уже говорится о 8 тысячах организаций и учреждений, принимающих цифровые документы.

Последние новости о Дии

Мстислав Баник рассказал, что если не говорить о юридическом отображении документов, то сейчас самые популярные в Дии военные сервисы. Однако чиновник рассказывал, что повестки в Дии приходить не будут.

Руководитель развития электронных услуг в Минцифре рассказал, что в приложении следует ожидать услуги "растаможки", замени водительского удостоверения и отмени надлежащего пользователя.

Кроме того, в Дии появилась новая военная облигация. Речь идет о еще одном виде военных облигаций "Ялта".