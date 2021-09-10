Якщо відмовимося від активної деокупації Криму, суверенної України не буде, – Кулеба

Кримська платформа вперше за багато років вивела питання Криму на найвищий міжнародний рівень. У випадку відмови України від активних дій з деокупації півострова, суверенної держави не буде.

Таку заяву під час виступу у Верховній Раді 10 вересня зробив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він зазначив, що Україна створює нові альянси та активно формує нову архітектуру глобальної та регіональної безпеки.

Читайте також Не зривайтеся на невинних людях, – Кулеба звернувся до Росії через затримання у Криму

Україна активно діє, борючись за повернення Криму

Кримська платформа, "Люблінський трикутник" з Польщею та Литвою, "Асоційоване тріо" з Грузією і Молдовою, "Квадрига" з Туреччиною – нові інструменти, завдяки яким Україна підкреслює свою лідерську роль і підвищує свій авторитет на світовій арені,

– зазначив глава МЗС.

Він додав, що тепер Україна не чекає рішень та сигналів інших, не "відсиджується" у стороні, а діє активно.

Кулеба нагадав, що участь в інавгураційному саміті Кримської платформи взяли 47 країн та міжнародних організацій. А це свідчить про безпрецедентну мобілізацію міжнародної спільноти на підтримку України та створення механізму деокупації Криму.

Відмова від деокупації – втрата суверенності

"Відстоюючи Крим, ми відстоюємо незалежний шлях України, свою соборність і право самостійно вирішувати власну долю. Битва за Крим – битва за Україну", – наголосив міністр.

Глава відомства вважає, що якщо відмовитися від активної деокупації Криму, то суверенної України не буде, а держава не складе історичний іспит на зрілість, на здатність захищати національні інтереси.

Тому деокупація півострова буде пріоритетом міжнародної діяльності України, моєї роботи та роботи МЗС допоки ми не повернемо Крим,

– підсумував очільник міністерства.

Кремль залякує Україну через Кримську платформу

Кулеба нагадав, що Москва системно порушує права людини в Криму, а російські каральні органи проводять незаконні обшуки, ув'язнюють членів кримськотатарської громади та активістів.

"Реакція Москви свідчить, що Кримська платформа несе реальну загрозу намірам Росії продовжувати окупацію. Кремль вдався до прямої помсти та залякувань", – сказав міністр.

На його думку, такі емоційні дії підтверджують моральну поразку Москви, а кількість учасників Кримської платформи свідчать ще й про поразку її дипломатії.

Глава МЗС також розповів, що відомство разом з іноземними партнерами активно працює над звільненням Нарімана Джеляла та інших кримських татар.

Кримська платформа: останні новини