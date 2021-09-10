Если откажемся от активной деоккупации Крыма, суверенной Украины не будет, – Кулеба

Крымская платформа впервые за много лет вывела вопрос Крыма на самый высокий международный уровень. В случае отказа Украины от активных действий по деоккупации полуострова, суверенного государства не будет.

Такое заявление во время выступления в Верховной Раде 10 сентября сделал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он отметил, что Украина создает новые альянсы и активно формирует новую архитектуру глобальной и региональной безопасности.

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Украина активно действует, борясь за возвращение Крыма

Крымская платформа, "Люблинский треугольник" с Польшей и Литвой, "Ассоциированное трио" с Грузией и Молдовой, "Квадрига" с Турцией – новые инструменты, благодаря которым Украина подчеркивает свою лидерскую роль и повышает свой авторитет на мировой арене,

– отметил глава МИД.

Он добавил, что теперь Украина не ждет решений и сигналов других, не "отсиживается" в стороне, а активно действует.

Кулеба напомнил, что участие в инаугурационном саммите Крымской платформы приняли 47 стран и международных организаций. А это свидетельствует о беспрецедентной мобилизации международного сообщества в поддержку Украины и создании механизма деоккупации Крыма.

Отказ от деоккупации – потеря суверенности

"Отстаивая Крым, мы отстаиваем независимый путь, свою соборность и право самостоятельно решать собственную судьбу. Битва за Крым – битва за Украину", – подчеркнул министр.

Глава ведомства считает, что если отказаться от активной деоккупации Крыма, то суверенной Украины не будет, а государство не сдаст исторический экзамен на зрелость, на способность защищать национальные интересы.

Поэтому деокупация полуострова будет приоритетом международной деятельности, моей работы и работы МИД пока мы не вернем Крым,

– подытожил глава министерства.

Кремль запугивает Украину из-за Крымской платформы

Кулеба напомнил, что Москва системно нарушает права человека в Крыму, а российские карательные органы проводят незаконные обыски, заключают в тюрьму членов крымскотатарской общины и активистов.

"Реакция Москвы показывает, что Крымская платформа несет реальную угрозу намерениям России продолжать оккупацию. Кремль прибег к прямой мести и запугиванию", – сказал министр.

По его мнению, такие эмоциональные действия подтверждают моральное поражение Москвы, а количество участников Крымской платформы свидетельствует еще и о поражении ее дипломатии.

Глава МИД также рассказал, что ведомство вместе с иностранными партнерами активно работает над освобождением Наримана Джеляла и других крымских татар.

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